HUMANITARNI TURNIR ZA POMOĆ SUGRAĐANINU: Bori Dinčiću iz Smedereva potrebna transplatacija bubrega

Jelena Ilić

13. 08. 2025. u 11:27

Narednog vikenda, 16. i 17. avgusta na terenu u smederevskom naselju Kovačićevo, biće odigran humanitarni turnir u odbojci na pesku.

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР ЗА ПОМОЋ СУГРАЂАНИНУ: Бори Динчићу из Смедерева потребна трансплатација бубрега

Foto: Budi human, Kruševačko pozorište

Novac prikupljen biće doniran Smederevcu, Bori Dinčiću kome je neophodna transplatacija bubrega u inostarstvu.

Igraće se u dve starosne kategorije, a kotizacija je 2000 dinara po ekipi.

Prijave se primaju do četvrtka, 14. avgusta na broj 060 3782712.

