BEZ STRUJE 17 LESKOVAČKIH SELA: Redovna revizija trafostanice

Игор Митић
Igor Mitić

11. 08. 2025. u 13:31

Na području 17 leskovačkih sela doći će do privremene obustave isporuke električne energije. Isključenje je najavljeno za utorak, 12. avgust, u periodu od devet do 14 časova.

Foto: I. Mitić

U pomenutom periodu radiće se na redovnoj godišnjoj reviziji 35 na 10 kilovotnoj trafostanici „Miroševce“ u istoimenom mestu.

Osim ovog sela bez struje će biti i sledeća naselja: Slavujevce, Igrište, Drvodelja, Gorina, Bukova Glava, Novakov Rid, Vina, Barje, Kaluđerce, Crcavac, Beštica, Veselovo, Gagince, Melovo, Oruglica i Ravni Del.

