BEZ STRUJE 17 LESKOVAČKIH SELA: Redovna revizija trafostanice
Na području 17 leskovačkih sela doći će do privremene obustave isporuke električne energije. Isključenje je najavljeno za utorak, 12. avgust, u periodu od devet do 14 časova.
U pomenutom periodu radiće se na redovnoj godišnjoj reviziji 35 na 10 kilovotnoj trafostanici „Miroševce“ u istoimenom mestu.
Osim ovog sela bez struje će biti i sledeća naselja: Slavujevce, Igrište, Drvodelja, Gorina, Bukova Glava, Novakov Rid, Vina, Barje, Kaluđerce, Crcavac, Beštica, Veselovo, Gagince, Melovo, Oruglica i Ravni Del.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)