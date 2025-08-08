OSVOJILI DVE ZLATNE MEDALJE: Prijem za atletičare AK "Maraton" iz Sombora
ATLETIČARI AK "Maraton" iz Sombora, na državnom prvenstvu održanom 2. i 3. avgusta u Kraljevu, osvojili su dve zlatne medalje, a tim povodom, član Gradskog veća za sport, decu i omladinu Ignjen Andrinčin, organizovao je prijem za mlade sportiste.
U disciplini štafeta 4h400 metara, Nikola Boca, Miloš Maksimović, Stefan Marić i Nikola Stanković bili su ubedljivo najbrži i osvojili prvo mesto. Na istom takmičenju ali u pojedinačnoj kategoriji, Nikola Boca je takođe uspeo da osvoji zlatnu medalju i u disciplini 3.000 metara stipl.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Tim povodom, gradski većnik Andrinčin čestitao je zlatnim Somborcima na izuzetnom uspehu, istakavši da je Grad ponosan na njih.
- Ostvarene medalje govore o velikom trudu i uloženom radu kako bi se postigao ovakav rezultat - istakao je Andrinčin. - Poznati ste po zapaženim rezultatima i tokom prethodnih godina kojima nas iznova uveseljavate i činite nas ponosnim. Od srca vam čestitam na uspehu i hvala vam što svojim uspesima slavite i ime našeg grada i predstavljate nas u najboljem mogućem svetlu.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Prvenstvo Srbije za seniore i seniorke okupilo je 260 sportista iz cele zemlje.
Prijemu je prisustvovao i predsednik AK „Maraton“ Sombor, Bojan Stanković.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)