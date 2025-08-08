Srbija

OSVOJILI DVE ZLATNE MEDALJE: Prijem za atletičare AK "Maraton" iz Sombora

Ljiljana Preradović

08. 08. 2025. u 14:48

ATLETIČARI AK "Maraton" iz Sombora, na državnom prvenstvu održanom 2. i 3. avgusta u Kraljevu, osvojili su dve zlatne medalje, a tim povodom, član Gradskog veća za sport, decu i omladinu Ignjen Andrinčin, organizovao je prijem za mlade sportiste.

ОСВОЈИЛИ ДВЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ: Пријем за атлетичаре АК Маратон из Сомбора

FOTO: Grad Sombor

U disciplini štafeta 4h400 metara, Nikola Boca, Miloš Maksimović, Stefan Marić i Nikola Stanković bili su ubedljivo najbrži i osvojili prvo mesto. Na istom takmičenju ali u pojedinačnoj kategoriji, Nikola Boca je takođe uspeo da osvoji zlatnu medalju i u disciplini 3.000 metara stipl.

FOTO: Grad Sombor

Tim povodom, gradski većnik Andrinčin čestitao je zlatnim Somborcima na izuzetnom uspehu, istakavši da je Grad ponosan na njih.

- Ostvarene medalje govore o velikom trudu i uloženom radu kako bi se postigao ovakav rezultat - istakao je Andrinčin. -  Poznati ste po zapaženim rezultatima i tokom prethodnih godina kojima nas iznova uveseljavate i činite nas ponosnim. Od srca vam čestitam na uspehu i hvala vam što svojim uspesima slavite i ime našeg grada i predstavljate nas u najboljem mogućem svetlu.

FOTO: Grad Sombor

Prvenstvo Srbije za seniore i seniorke okupilo je  260 sportista iz cele zemlje.

Prijemu je prisustvovao i predsednik AK „Maraton“ Sombor, Bojan Stanković.

