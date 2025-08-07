Srbija

SUPER LJUTI IZAZOV 2025: Najljuća papričica karolina riper ima dva miliona Skovila

Zorica Gligorijević

07. 08. 2025. u 13:39

Deveti „Supet ljuti izazov“ biće održan 24. avgusta na imanju porodice Antić, lokaciji Ljute čili paprike i paradajz u Ćupriji.

СУПЕР ЉУТИ ИЗАЗОВ 2025: Најљућа папричица каролина рипер има два милиона Сковила

Foto:Z.Gligorijević

Za takmičenje u jedenju ljutih papričica, koje će imati deset krugova, mogu da se prijave svi punoletni građani. Takmičenje će početi ljutom paprikom halopenjo od 5 hiljada Skovila, a završiće sa paprikom karolinom riper od 2 miliona Skovila. Sve paprike su iz bašte Živojina Antića iz Ćuprije, poznatog po uzgajanju najljućih paprika na svetu.

Zainteresovani za ovo neobično nadmetanje mogu da se prijave do 20. avgusta.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Pobednik će biti nagrađen sa 10.000 dinara, dok drugoplasiranom i trećeplasiranom pripadaju robne nagrade.

Za sve posetioce ulaz je slobodan.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PREDLOZI DO 12. SEPTEMBRA: Ko su zaslužni Užičani?
Srbija

0 0

PREDLOZI DO 12. SEPTEMBRA: Ko su zaslužni Užičani?

Komisija za javna priznanja i nagrade grada Užica uputila je Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu javnih priznanja i nagrada grada za 2025. godinu. Pravo da predlože kandidate imaju: preduzeća i ustanove, mesne zajednice, udruženja građana, Skupština grada, pojedinci i grupe građana sa područja grada.

07. 08. 2025. u 12:46

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju