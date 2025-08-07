SUPER LJUTI IZAZOV 2025: Najljuća papričica karolina riper ima dva miliona Skovila

Deveti „Supet ljuti izazov“ biće održan 24. avgusta na imanju porodice Antić, lokaciji Ljute čili paprike i paradajz u Ćupriji.

Foto:Z.Gligorijević

Za takmičenje u jedenju ljutih papričica, koje će imati deset krugova, mogu da se prijave svi punoletni građani. Takmičenje će početi ljutom paprikom halopenjo od 5 hiljada Skovila, a završiće sa paprikom karolinom riper od 2 miliona Skovila. Sve paprike su iz bašte Živojina Antića iz Ćuprije, poznatog po uzgajanju najljućih paprika na svetu.

Zainteresovani za ovo neobično nadmetanje mogu da se prijave do 20. avgusta.

Pobednik će biti nagrađen sa 10.000 dinara, dok drugoplasiranom i trećeplasiranom pripadaju robne nagrade.

Za sve posetioce ulaz je slobodan.