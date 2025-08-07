Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u okolini Požarevca

Dušanka Novković

07. 08. 2025. u 10:25

U petak, 8. avgusta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će u okolini Požarevca doći do isključenja struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у околини Пожаревца

D.N.

U periodu o 8 do 11 sati, struju neće imati seoska naselja Poljana i Prugovo, kao i deo Lučice – trafo-oblast Popovčić 2 i 3. Upozoravaju se potrošači na navedenim područjima da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

