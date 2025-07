VIOLETA ZA SEBE KAŽE DA JE "DVA U JEDAN" - I MUŠKARAC, I ŽENA: Živi kod Jagodine, a ovo je njena priča

VIOLETA Živković (50) iz Šantarovca verovatno je jedina žena u Jagodini koja sve poljoprivredne poslove obavlja sama, a uz to još sadi cveće od kojeg pravi ikebane i radi kao trgovac.

FOTO: Privatna arhiva

Kako kaže, sve stigne jer radi sa voljom i ljubavlju, a suprug - zbog svojih poslovnih obaveza - nije u prilici da joj pomaže. Zato Violeta radni dan počinje u šest izjutra i ne staje do kasno u noć, pa u šali kaže da dnevno radi po 25 sati.

Ovih dana čupa travu oko 800 sadnica paradajza, nestrpljivo čeka da julske vreline malo utihnu ne bi li uspela da postavi zasenu nad ovim povrćem i ne bi li kiša podstakla rast stolona od kojih će da pravi živiće jagoda, koje bi trebalo da zasadi krajem meseca.

- Ja sam "dva u jedan": i muškarac, i žena. Dok mnogi sve češće plaćaju radnike, ja sve radim sama. Ručno plevim travu, tretiram povrće i voće, puštam prihranu kroz sistem, čak i creva za polivanje razvlačim sama... Ponosna sam na to šta sam sve uradila. Potičem iz ugledne poljoprivredne porodice, čije su se generacije bavila stočarstvom i moj deda Živko osvajao je prva mesta u proizvodnji mleka, šećerne repe i duvana, tako da mi odmalena ništa nije strano i nisam birala posao ni dok sam živela sa roditeljima - ponosna je Violeta.

Čim se udala, veli, počela je da uzgaja jagode koje u plastenicima u ovom selu proizvode samo tri domaćinstva. "Na otvorenom" ih više niko ne sadi, a ona ima obrađuje dvadesetak ari u dva plastenika i u tunelima. Iako je ove godine, zbog mraza, rod dostigao samo 40 odsto punog kapaciteta, uspela je da vrati uloženo jer je cena jagoda bila visoka.

- Pored uzgajanja voća i povrća, zbog svake sigurnosti, radim u prodavnici, čuvam dve prasilje i prodajem prasad, a uzgajam i ukrasne tikve koje koristim za pravljenje raznih dekoracija. Travu po dvorištu kosim trimerom bolje od muškaraca, a na četiri ara uzgajam i cveće koje obožavam. Najponosnija sam na ciniju, u narodu poznatiju kao "lepi čovek". To je starinsko cveće koje više niko ne sadi, podseća na hrizantemu, a cveta u raznim jarkim, ali i pastelnim bojama, od leta do prvih mrazeva... Pravim i zimnicu isključivo od sopstvenih proizvoda, osim džema od šipka, koji kupujem. S obzirom na to da je taj proces veoma komplikovan i dugotrajan, pomaže mi svekrva Biljana - ističe Violeta.

Ona već godinama i suši cveće, jer je ono nekada bilo popularno u zimskim mesecima, a ne odustaje ni sada, kad onog iz uvoza ima čitave godine, jer pravi aranžmane kojima želi da sačuva sećanje na neka prošla vremena i na našu tradiciju. Božićne aranžmane, na primer, prodaje na pijaci.

- Volim kad nekog usrećim svojim unikatnim radom, od priorodnih materijala. Sama pravim i torbice u koje stavljam dekoracije od kukuruza, slame, lista badnjaka, semenke tikve, dok korpice ispunjavam šišarkama, kestenjem i žirovima koje preko godine sakupljam u šumi, pa sve ukrasim klasjem pšenice - zaključuje Violeta Živković.