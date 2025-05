ROĐENA NEPOKRETNA, PRVE KORAKE NAPRAVILA SA 23 GODINE: Malo - veliko čudo hrabre Milane iz Gajdobre (FOTO)

POSLE 23 godine, koliko je od rođenja bila nepokretna i kasnije vezana za invalidska kolica, Milana Matković iz Gajdobre kod Bačke Palanke je - prohodala!

Foto: Privatna arhiva

Uz pomoć hodalice, po sunčanom danu 22. maja, sama je odšetala 800 metara do kafića, na sok sa drugaricom, a ono što bi mnogi nazvali čudom, dogodilo se Milaninom hrabrošću i istrajnošću u borbi da zakorači u život - uprkos tome što je, već drugog dana po prevremenom rođenju, sa samo 850 grama, dobila sepsu i bakterija joj je praktično "pojela" kuk.

Pomoć DA bi se Milani omogućilo lečenje u Turskoj, organizovano je mnogo dobrotvornih akcija, a pomoć joj je i dalje neophodna - za lekove, ortopedska pomagala, medicinske aparate, rehabilitaciju, fizikalne terapije... U fondaciji "Budi human", posredstvom koje se za nju sredstva sakupljaju slanjem SMS poruke sa "tekstom" 734 na broj 3030, izračunali su da joj je za lečenje potrebno još 19 miliona i 743.800 dinara.

Posle 19 operacija u novosadskoj Dečjoj bolnici, gde joj je postavljena dijagnoza cerebralne paralize obe noge, lekari su shvatili da ne mogu da joj pomognu, a odbijali su da joj ugrade veštački kuk, strahujući da telo ne bi dobro reagovalo na protezu. Taj zahvat obavljen je tek 2020, u Univerzitetskoj klinici u Istanbulu, gde je Milana do prošle godine imala još nekoliko operacija.

- U septembru 2023. prvi put sam mogla da stojim bez mobilizatora za koleno. Polako, ali sigurno, nastavila sam da rušim svoje granice, ali sam posle toga na fizikalnim terapijama slomila butnu kost, što me je lane ponovo vratilo na kliniku u Turskoj. Stavljena mi je šipka duž cele butine, da bi se sprečili novi prelomi, a onda sam morala sve da radim iznova - veli Milana.

Priznaje i da se zapitala zašto joj se to dogodilo baš kada je sve krenulo nabolje, ali naglašava kako je shvatila "da neke odgovore nikada nećemo dobiti"...

- Najteže su borbe koje vodimo sami sa sobom. Ja se držim, uz pomoć same sebe, porodice, prijatelja i poznanika, i uz psihološku podršku. Ma koliko bilo teško, nikad nisam klonula duhom. Video-snimkom je zabeležena moja šetnja do kafića, jer je to svedočanstvo da se svaki pretrpljen bol i trud isplatio, da ne postoje nepremostive prepreke... Dobila sam zadatak od fizioterapeuta da vežbam hodanje i kad nisam s njima, na treningu. Sada sigurnim koracima idem ka pravom, uspravnom hodu - zaključuje ova hrabra mlada žena.