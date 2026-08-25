Evo ko je srpski sportista uhapšen u Zagrebu zbog optužbi za silovanje

HRVATI otkrili ime i prezime!

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Sportski ambasador Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i bivši srpski bokserski šampion, koji se nakon završetka sportske karijere posvetio preduzetništvu, od sinoć se nalazi u pritvorskom centru u Remetincu, piše Hajdi Karakaš Jakubin, novinarka Jutarnjeg lista. Muškarac je Dositej Todorovski.

Zagrebačka policija ga tereti za silovanje bivše partnerke, porodično nasilje i nezakonitu naplatu. Na predlog Državnog tužilaštva, dežurni istražni sudija odredio mu je pritvor zbog opasnosti od uticaja na svedoke, ponavljanja krivičnog dela i bekstva, iako ima i hrvatsko državljanstvo.

Nakon završene krivične istrage, Todorovski je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku. Dok je bio u Jedinici za pritvor i transport Policije zagrebačke, gde je čekao saslušanje u Državnom tužilaštvu, u više navrata je privlačio pažnju policije, a zbog zdravstvenih problema, više puta su zvali hitnu pomoć.

Žalio se na niz zdravstvenih problema, uključujući epilepsiju i tumore, prema pisanju Jutarnjeg lista. Međutim, sledećeg jutra je odveden u nadležno Opštinsko državno tužilaštvo na ispitivanje.

Bivši bokser je bio u pratnji dva policajca za razbijanje demonstracija i još jednog policajca. Prema krivičnoj prijavi, Todorovskog je bivša partnerka prijavila za silovanje u stanu u Zagrebu gde su živeli zajedno. Prema njenim rečima, prethodno joj je stavio lanac oko vrata i odvukao je do stana.

Nakon što je odlučila da pobegne od njega i ode u Srbiju, navodno joj je slao preteće poruke. „Nećeš živa izaći iz Srbije. Moj kum će doći tamo ako mi ne vratiš novac“, navodno joj je rekao.

Todorovski tvrdi da mu je žena dugovala 1.080 evra. To je iznos koji je prestravljena supruga potom uplatila na njegov račun. Ona, međutim, tvrdi da joj je prethodno uplatio samo 100 evra.

Bivši bokser poriče sve optužbe za psihološko i fizičko zlostavljanje. Kada je reč o nezakonitoj naplati, on tvrdi da nije bilo prisile, već da je novac pozajmio bivšoj partnerki, a ona mu ga nije vratila. Nakon što se u subotu vratila u Hrvatsku, njegova supruga je odlučila da ga odmah prijavi policiji.

Todorovski je istražiteljima rekao da je student prava i vlasnik firme. Rekao je da se u Hrvatsku preselio zbog ljubavi i da je proširio posao na Zagreb i Primorje. Takođe je naveo da zarađuje između 10.000 i 15.000 evra mesečno.

Tokom razgovora sa istražiteljima, posebno je istakao svoju ulogu sportskog ambasadora, naime činjenicu da je izabran za tu poziciju. Na kraju je zatražio da se o njegovom hapšenju obavesti Konzulat Srbije.