Bivši srpski sportista zbog silovanja uhapšen u Hrvatskoj

UŽASNE vesti dolaze iz komšiluka!

Foto Ilustracija / D. Dozet

Srpski državljanin D.T., višestruki bokserski šampion koji se nakon sportske karijere bacio u preduzetničke vode, od sinoć je u jednoj od ćelija zagrebačkog zatvora u Remetincu, piše "Jutarnji list".

Zagrebačka policija ga tereti za krivična dela silovanja intimnog partnera, porodičnog nasilja i nezakonite naplate, a na predlog Državnog tužilaštva, dežurni istražni sudija odredio mu je pritvor kako ne bi mogao da utiče na svedoke ali i zbog toga što postoji rizik od ponavljanja dela i bekstva, iako ima i hrvatsko državljanstvo.

Nakon završene krivične istrage, sproveden je uz krivičnu prijavu pritvorskom nadzorniku. U Jedinici za pritvor i pratnju Policijske uprave Zagreba, gde je nakratko smešten do zakazanog ispitivanja u tužilaštvu, u više navrata je uspešno skrenuo pažnju na sebe, tako da je policija nekoliko puta za njega pozivala hitnu pomoć.

Žalio se na niz tegoba, pominjao je epilepsiju, tumore... ali je na kraju, sledećeg jutra, odveden na ispitivanje u prostorije nadležnog Opštinskog državnog tužilaštva. Kako se moglo videti, bivšeg boksera su predvodila dva policajca za razbijanje demonstracija zajedno sa jednim policajcem, verovatno poučeni iskustvom bekstva porodičnog nasilnika Ž.B. u Velikoj Gorici, koji je prošle nedelje pobegao od policije i 30 sati, dok nije uhapšen na Jarunu, vladalo je nemir među građanima, piše "Jutarnji list".

Isti izvor ističe da je njegova bivša partnerka ga prijavila da ju je silovao u stanu u Zagrebu gde su živeli. Prethodno joj je navodno stavio lanac oko vrata i odvukao je do stana. A nakon što je odlučila da pobegne od njega u Srbiju, slao joj je preteće poruke u kojima je pisalo „Nećeš živa izaći iz Srbije. Moj kum će doći tamo ako mi ne vratiš novac“. I dok on tvrdi da mu je dugovala 1.080 evra, koliko je prestravljena devojka potom uplatila na njegov račun, ona tvrdi da joj je on uplatio 100 evra.

On poriče sve optužbe za psihološko i fizičko zlostavljanje, a za poslednju o nezakonitoj naplati ističe da se radilo samo o pozajmljivanju novca koji mu ona nije vratila.