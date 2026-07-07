ŠTA SE TO DEŠAVA SA NOVAKOM ĐOKOVIĆEM?! Legendarni teniser preplašio planetu izjavom o Srbinu pred četvrtfinale Vimbldona

Mats Vilander ocenjuje da Novak Đoković na Vimbldonu deluje psihološki spremnije i sigurnije u osvajanje titule u odnosu na Australijan open, ističući napredak u igri i povoljnije okolnosti na travi.

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Prema analizi za "Lekip", najveće pretnje do kraja turnira su Feliks Ože-Alijasim u četvrtfinalu i potencijalno Janik Siner u polufinalu.

– Kada su u pitanju Novakove šanse, bio sam veoma optimistićki raspoložen u Melburnu, ali sada sam još više – napisao je legendarni Šveđanin u kolumni za „Lekip“.- Čak i primećujem jednu veliku razliku. Tada sam video nekoga samo misli da može da igra dobro, ali ne i da osvoji turnir. Kada sada vidim koliko je Novak napredovao daje mi osećaj da može da ode do titule. Uliva mi više poverenja.

Vilander ističe još nekoliko razlika u odnosu na australijski gren slem, gde je Đoković u polufinalu savladao Janika Sinera a onda u finalu izgubio od Karlosa Alkarasa:

– Naravno, Alkaras ovde ne igra, a Siner nije tako opasan na travi kao na betonu – objašnjava, mada ovde treba dodati da je Italijan prošle godine u polufinalu savladao baš Srbina.- Osim toga, Siner se u prvoj nedelji dosta mučio.

Mats Wilander sur Djokovic : « Alcaraz n’est pas là et je suis persuadé que de voir Sinner pas mal souffrir depuis le début de la quinzaine joue aussi » https://t.co/jYEp70ZELT — We Love Tennis (@Welovetennis) July 7, 2026

Vilander kaže da ta činjenica može mnogo da pomogne Đokoviću.

– Kada sam ja bio na vrhuncu a Ivan Lendl nije dobro počeo neki gren slem, meni je to davalo podstrek.

Šveđanin je osvojio sedam gren slemova ali samo na Vimbldonu nikada nije prošao četvrtfinale. Kaže da Đokovića sada čekaju dva najteža meča – danas u četvrtfinalu protiv Feliksa Ožea-Alijasima i u eventualnom polufinalu protiv Sinera.

– To su dve najveće pretnje Novaku do kraja turnira. Tehnički Ože-Alijasim može da pobedi Đokovića, ima udarce za to, ali pitanje je da li je psihološki dorastao tom zadatku.









