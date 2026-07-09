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OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Oglasio se bivši trener Novaka Đokovića pred polufinale Vimbldona i iznenadio sve

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09. 07. 2026. u 08:07

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AKO neko zna kako se osvaja trofej na Ostrvu i kao teniser i kao trener onda je to on...

ОВО НИКО НИЈЕ ОЧЕКИВАО! Огласио се бивши тренер Новака Ђоковића пред полуфинале Вимблдона и изненадио све

FOTO: Tanjug/AP/Brian Inganga

Naime, Boris Beker je najmlađi šampion u istoriji Vimbldona, klupska ikona i bivši trener Novaka Đokovića, sa kojim je podigao tri pehara na londonskoj travi.

Nemac je za italijansku "Gazetu delo sport" analizirao predstojeći polufinalni okršaj između Đokovića i branioca titule Janika Sinera.

– Novak ovde ima najveću šansu za osvajanje 25. gren slema i on to zna – ističe Beker za "Gazetu delo sport".- Njega je najteže savladati na travi, a ne treba zaboraviti ni da je pobedio Janika u polufinalu u Melburnu. Nole je na gren slemovima uvek najteža prepreka.

ANDREW COWIE/COLORSPORT / Sipa Press / Profimedia

 

Iako sigurno navija za svog bivšeg pulena i prijatelja, Nemac zna da je ovo polufinale potpuno otvoreno.

– Siner će morati da igra bolje nego do sada. Jako je važno sebe dovesti u situaciju da vrhunac forme dostigne u završnici tutnira i mislim da je to uspeo. Postoji jedna stara poslovica, gren slem se gubi u prvoj nedelji a osvaja u drugoj. Siner je izbegao ovo prvo i sada je u odličnoj situaciji za ovo drugo.

Beker podseća da je Italijan najteži meč imao protiv jednog drugog srpskog igrača. Miomir Kecmanović je u prvom kolu vodio sa 2:1 u setovima, ali je Siner preokrenuo i pobedio u petom.

– Taj prvi meč je bio ključni. Za Janika je to bila veoma teška situacija jer on nema dobre rezultate u ovakvim partijama. Od tog susreta je počeo da podiže igru. Veoma je važno da posle nije gubio energiju, jer je posle onoga što mu se desilo u Parizu imao razne dileme u vezi svoje fizičke spreme. Mislim da sada može da prebaci u petu brzinu.

Beker hvali jedan udarac šampiona:

– Janiku je servis ranije bio slaba tačka, ali su njegovi treneri Daren Kejhil i Simone Vanjoci odradili sjajan posao. Sada je to njegovo važno oružje na travi. Servira mnogo asova i osvaja lake poene.

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