BIĆE I PLJUSKOVA: Vreme danas sunčano, na udaru padavina ovaj deo Srbije

DANAS će prevlađivati sunčano i toplo vreme uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 °S.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

U nastavku sedmice preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 °S, navode iz Hidrometeorolškog zavoda.

Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko- planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

BONUS VIDEO: Ministarka Pavkov u Dimitrovgradu