BIĆE I PLJUSKOVA: Vreme danas sunčano, na udaru padavina ovaj deo Srbije
DANAS će prevlađivati sunčano i toplo vreme uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 °S.
U nastavku sedmice preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 °S, navode iz Hidrometeorolškog zavoda.
Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko- planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
Hidrološko upozorenje
Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.
BONUS VIDEO: Ministarka Pavkov u Dimitrovgradu
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