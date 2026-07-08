HRVATI SLUČAJNO OBJAVILI NEŠTO DOBRO O VUČIĆU I SRBIJI: Odmah pala cenzura, jezivo čime se bave
DOK SE najveće evropske ekonomije suočavaju sa usporenim privrednim rastom, najnovije projekcije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pokazuju da će nekoliko manjih država ostvariti znatno bolje rezultate.
Među njima se nalazi i Srbija, koja bi u periodu od 2027. do 2031. godine trebalo da bude jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, piše hrvatski Večernji.
Prema procenama MMF-a, privreda evrozone u narednom petogodišnjem periodu trebalo bi da raste prosečnom stopom od svega 1,2 odsto godišnje, dok se za celu Evropsku uniju očekuje rast od 1,4 odsto. Kao glavni razlozi usporavanja navode se visok javni dug, starenje stanovništva, slaba produktivnost, visoki troškovi energije i geopolitička neizvesnost.
Srbija među evropskim liderima po rastu
Glavni pokretači privrede biće pripreme za međunarodnu izložbu EXPO 2027 u Beogradu, koje podrazumevaju velika ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu, građevinski sektor i urbani razvoj, pišu Hrvati.
Međutim, zanimljivo je da je naslov ovog teksta glasio "Vučić će likovati zbog ovih vijesti: Beograd grabi prema vrhu Evrope, Srbija preskočila i Hrvatsku", ali je zatim intervenisano da se tekst promeni, pa naslov sada glasi: "Ekonomije ovih pet država rast će dvostruko brže od europskog prosjeka: Postoji objašnjenje".
I zaista postoji objašnjenje, evropski izvestilac Tonino Picula, svim silama se trudi da nanese štetu Srbiji, međutim, uprkos cenzuri, uspesi naše zemlje ne mogu se tako lako sakriti.
Naime, Gugl je "zapamtio" prvobitni naslov, kojim su Hrvati odali priznanje Srbiji i njenom predsedniku Vučiću.
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