TENISKI SVET JE ZAPANJEN: Novak Đoković otkrio surovu istinu o Janiku Sineru pred polufinale Vimbldona
Novaka Đokovića u polufinalu Vimbldona očekuje novi okršaj sa Janikom Sinerom!
Srbin i Italijan će se u petak boriti za finale londonskog gred slema, a u drugom polufinalu igraće Aleksandar Zverev i Artur Feri.
A novinare na Ostrvu pred meč Đokovića i Sinera je najviše zanimalo kakva je razlika za Novaka da li igra protiv Janika na travi ili betonu!. Srbin nije imao dilemu:
- Bilo gde je teško, iskreno. On je toliko kompletan igrač i toliko je napredovao da je gde god da igrate s njim, to je verovatno ultimativni izazov koji trenutno možete da imate u tenisu. Alkaras i on, ali Siner je broj jedan. Takva vrsta kontinuiteta rezultata stvarno je nešto izvanredno - rekao je Đoković.
Siner u polufinale ulazi kao branilac titule i prvi nosilac, a prošle godine je upravo na Vimbldonu savladao Đokovića u polufinalu. Ipak, srpski as podseća da je tada igrao pod velikim zdravstvenim problemima.
- Branilac je titule ovde i podiže nivo igre svakim mečom. Biće sigurno svežiji i motivisan. Ja se nadam da ću biti u stanju da igram i da se osećam bar onako kako je to bilo u četvrtfinalu. Nadam se da neću imati nekih većih problema kao što je to bio slučaj prošle godine, kada sam praktično povređen ušao u meč sa njim. Nadam se da se to neće desiti ove godine", poručio je Đoković.
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