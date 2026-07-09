BIVŠI HRVATSKI GENERAL O VUČIĆU I BLOKADERIMA: Srbi imaju dobrog čoveka na čelu, a blokade nisu spontane, već dobro pripremljene (VIDEO)

KADA i bivši hrvatski general Ante Prkačin kaže da dešavanja u Srbiji sa blokaderiskim pokretom nisu spontana, onda je jasno da se sve teže može govoriti o slučajnosti.

Foto: Printskrin Instagram/sloboda.info

Prkačin je istakao i da Srbija ima dobrog lidera u predsedniku Aleksandru Vučiću, kao i da je naša zemlja već duže vreme izložena snažnim političkim pritiscima, dok se o tome, kako smatra, nedovoljno govori.

- Ja tvrdim da Srbi i Srbija ima dobrog čoveka na čelu.

Govoreći o blokaderskom pokretu i aktuelnoj političkoj situaciji, Prkačin je poručio da je, po njegovom mišljenju, čitav proces pažljivo pripreman. Iako nije želeo da tvrdi da li iza svega stoji Moskva ili Brisel, naglasio je da ne veruje da je reč o spontanim događajima.

- Ja nisam siguran ko njemu ovo radi. Jer ovo što se Srbiji događa je odnekud dobro pripremljeno. Ovo nije spontan pokušaj, evo opet govorim u interesu Vučića, ali ja govorim istinu. Uverenja sam sto posto - 16 ljudi je poginulo u padu nadstrešnice, ovo ono, levo desno... U Bosni dozvole da se kopa, da se pola brda iskopa, uzme neko novac na tom kamenu i kamenolomu, izgine puno više ljudi i niko ne mrdne. Ovde 16 ljudi, tragedija jeste, ali nije to dovoljan razlog, to je bilo nešto drugo. Dakle, Vučiću je u posetu dolazio predsednik Kine, predsednik Indije, Makron, nemački predsednik itd. a kod nas ne dolazi niko - kazao je bivši hrvatski general.

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