GORI IRANSKA ŽILA KUCAVICA: Tramp nije slučajno podelio fotografiju napada na ovaj iranski grad (MAPA)
KAKO smo pisali, predsednik SAD Donald Tramp je na mreži Truth Social podelio sliku napada na Čabahar - industrijski grad Irana na obali Omanskog zaliva.
Čabahar je grad u Centralnom okrugu okruga Čabahar, u iranskoj pokrajini Sistan i Balučistan, i administrativni je centar kako okruga, tako i samog okruga Čabahar.
Čabahar je jedan od strateški najvažnijih gradova Irana, i to iz više razloga:
Jedina iranska okeanska luka:
Čabahar je jedina velika iranska luka koja se nalazi direktno na Omanskom zalivu i Indijskom okeanu, a ne u Persijskom zalivu.
To znači da brodovi mogu da pristanu bez prolaska kroz Ormuski moreuz, jednu od najosetljivijih pomorskih tačaka na svetu.
Ključno trgovačko čvorište
Preko Čabahara Iran izvozi naftu, petrohemijske proizvode, rudu i drugu robu.
Luka je zamišljena kao centar koji povezuje Indijski okean sa Avganistanom, Centralnom Azijom i Kavkazom.
Konkurencija pakistanskom Gvadaru
Samo oko 170 kilometara istočno nalazi se pakistanska luka Gvadar, koju je izgradila i finansira Kina.
Čabahar predstavlja iranski i indijski odgovor na kinesko-pakistanski projekat, pa dve luke imaju veliki geopolitički značaj.
Vojni značaj
Zbog izlaza na Indijski okean, Čabahar je važna baza za iransku mornaricu i Revolucionarnu gardu.
Odatle se mogu kontrolisati pomorske rute ka Ormuskom moreuzu i Arapskom moru.
Značaj za Indiju
Indija je uložila stotine miliona dolara u razvoj luke.
Cilj je da dobije direktan pristup Avganistanu i Centralnoj Aziji, bez prolaska kroz Pakistan.
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