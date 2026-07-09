OVO IM SE NEĆE SVIDETI! Đoković i Siner dobili užasnu vest pred polufinalni meč!

Španski teniser Karlos Alkaraz ponovo će zaigrati na turniru u Montrealu.

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Agonija oko povrede Karlosa Alkaraza i dalje traje. Momak iz Mursije odustao je od učešća na Rolan Garosu, kao i aktuelnom Vimbldonu, a očekivalo se da će propustiti i početak američke turneje.

Trenutno drugi teniser sveta je van terena već tri meseca pošto je povredio zglob na startu turnira u Barseloni. Propustio je masterse u Madridu i Rimu, Rolan Garos, Kvins i treći grend slem u Londonu, ali mogao bi uskoro da se vrati, iako se spekulisao da će propustiti i takmičenje na "Flešingu".

Međutim, Španac se sjajno oporavlja, zbog čega bi publika Alkaraza na terenu mogla da vidi već tokom avgusta, na mastersu u Kanadi, koji će biti odigran od 2. do 13. avgusta u Montrealu.

FOTO: Tanjug/AP/Mark J. Terrill

Rehabilitacija je u završnoj fazi, pojačao je intenzitet treninga poslednjih nedelja, pa je jasno da je počeo ozbiljno da se sprema za povratak na teren.

Pominjalo se i učešće na Vimbldonu, da bi "Karlitos" na kraju digao ruke od toga, kako ne bi izazvao još goru situaciju. Već sutra će biti obavljen pregled, kada se očekuje da lekarski tim Alkaraza donese konačnu odluku da li je njegov zglob spreman za najveća iskušenja.

Ako mu se to omogući, drugi teniser sveta bi već u ponedeljak krenuo sa pripremama za sezonu u Severnoj Americi. Posle Rodžers kupa, učestvovao bi na mastersu u Sinsinatiju i Ju-Es openu krajem avgusta, pa bi branio titulu koju je prošle godine osvojio titule, pošto je u finalu pobedio Italijana Sinera.

Nema sumnje da bi povratak Alkaraza bio loša vest za polufinaliste Vimbldona, Đokovića i Janika Sinera, koji se u petak sastaju za ulazak u veliko finale.

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