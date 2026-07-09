PA, TI SI ZA NOBELOVU NAGRADU! Blamaža kakvu svet ne pamti, Bosanci čupaju kosu, a Hercegovci gledaju u neverici (VIDEO)

Američka novinarka i voditeljka Ana Kasparijan je postala predmet ismevanja zobg onoga što je izgovorila u programu uživo.

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Ona je u programu uživo Bosnu i Hercegovinu opisala kao "dve male zemlje".

Ana Kasparijan je voditeljka onlajn programa "The Young Turks" (TYT) koja uživo strimuje svoje emisije.

Uglavnom se bavi politikom, međutim sada je komentarisala i događaje sa Svetskog prvenstva u fudbalu, odnosno crveni karton za fudbalera SAD-a i suspenziju koju je FIFA ukinula nakon intervencije bele kuće i Donalda Trampa.

- Kao stručnjak za sport u kompaniji, veoma sam uzbuđena što mogu da objasnim i rezimiram šta se ovde zapravo dešava, pa vas molim za malo strpljenja. Dakle, Balogun je dobio crveni karton na utakmici SAD-a i Bosne i Hercegovine. Očigledno, pošto su ovo dve male zemlje, imate SAD koji se bori protiv te dve male zemlje... - rekla je Ana i nastavila da objašnjava, ali nije ni bitno šta je rekla nakon toga.

Ana Kasparian thinks Bosnia & Herzegovina are two different countries, which the US played against during the same match. pic.twitter.com/lLPV4wQNyj — Ana Kasparian Clips (@kasparianclips) July 7, 2026