DOK je Vladimir Zelenski uveravao saveznike na samitu NATO u Ankari kako će dalekometnim dronovima i raketama pobediti Putina i da je njegova vojska u ofanzivi, komandant ukrajinskih oružanih snaga Aleksandar Sirski navodi na svom telegram-kanalu da Rusi napreduju na frontu i rapidno povećavaju proizvodnju dronova i balističkih raketa.

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Sirski kaže da je ruska vojska sačuvala "ofanzivni potencijal" i da se ne može govoriti o prelomnom trenutku u ratu u korist Kijeva.

Sirski zna realnu situaciju na frontu i da Rusi napreduju u Donbasu, gde imaju više vojnika, a raketiraju i vojne objekte u Kijevu i drugim delovima Ukrajine. Ukrajinski generali se odavno žale da imaju problema sa nedovoljnim brojem vojnika.

Ukrajinski i zapadni analitičari ocenju "iskrene i objektivne ocene" Sirskog kao apel da vojska dobije više oružja i pojačanje jedinica. Ali, ukrajinski narod se umorio od rata.

Bivši komandant ukrajinske vojske, sada ambasador u Londonu Valerij Zalužni, za britanski "Telegraf" upozorava da su diplomatska obećanja jedno, a stvarna, dugoročna pomoć drugo.

- Koliko će Ukrajina izdržati zavisi od stabilnosti pomoći saveznika. Ali, među njima već ima razlika, pa se moramo zapitati možemo li očekivati da nas večno pomažu - kazao je Zalužni, zaključivši da je glavni faktor to koliko će građani Ukrajine izdržati ekonomska, psihološka i vojna opterećenja.

U međuvremenu, Rusi su izveli moćan napad na Odesku oblast. Gađana je lučka infrastruktura. Gađani su i objekti u gradu Iljičevsk koga Ukrajinci zovu Crnomorsk, gde je uništena velika podstanica "Usatovo". U Kijevu je pogođena fabrika "Samsung-Ukrajina", gde su se proizvodili delovi za rakete "flamingo". Ministarstvo odbrane Rusije je saoštilo da je tu bio i pogon u kom su se sklapali dronovi dugog i srednjeg dometa.

U Moskvi kažu da je ruska PVO oborila za 24 sata 903 bespilotne letelice i osam navođenih bombi, ali neki su pogodili ciljeve. U Taganrogskom zalivu pogođena su dva tankera.