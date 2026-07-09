VUČIĆ SE OGLASIO NAKON SASTANKA SA RUSKIM AMBASADOROM: Suprotstavićemo se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
- Vrlo dobar razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o odnosima između Srbije i Ruske Federacije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Posebnu pažnju posvetili smo svim ključnim aspektima bilateralne saradnje, posebno u oblasti ekonomije.
- Takođe, Srbija i Rusija štitiće tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica - napisao je Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.
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