Politika

VUČIĆ SE OGLASIO NAKON SASTANKA SA RUSKIM AMBASADOROM: Suprotstavićemo se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica

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09. 07. 2026. u 11:43

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

ВУЧИЋ СЕ ОГЛАСИО НАКОН САСТАНКА СА РУСКИМ АМБАСАДОРОМ: Супротставићемо се свим покушајима ревизије историјских чињеница

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Vrlo dobar razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o odnosima između Srbije i Ruske Federacije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Posebnu pažnju posvetili smo svim ključnim aspektima bilateralne saradnje, posebno u oblasti ekonomije.

- Takođe, Srbija i Rusija štitiće tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica - napisao je Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

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