HAOS NA VIMBLDONU ZBOG RUSA! Poznata teniserka zgrožena odlukom: "Ovo je užas"

DRAMA!

Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk oštro je kritikovala mogućnost da se ruskim sportistima dozvoli učešće na Olimpijskim igrama 2028. godine.

Kostjuk je bez rezerve rekla da se ne slaže sa takvom odlukom, ističući da bi to bilo nepravedno ne samo prema Ukrajini, već i prema svim zemljama pogođenim posledicama rata.

- Mislim da je to užasno. Mislim da je to veoma, veoma daleko od fer-pleja za sve zemlje uključene u ovu situaciju, ne samo za Ukrajinu - rekla je ukrajinska teniserka.

Dodala je da je potpuno protiv takve mogućnosti i veruje da deli stav velikog broja ljudi iz sveta sporta.

- Ne slažem se sa tom odlukom sto posto. Mislim da su mnogi ljudi javno govorili o ovom pitanju i da se očigledno takođe ne slažu - istakao je Kostjuk.

Marta Kostyuk was asked about the possibility of Russian athletes being allowed into the 2028 Olympics



“My thoughts are that it’s terrible. I think it’s very very far from fair play, for all the countries involved here. Not just for Ukraine. I 100% don’t agree with this… pic.twitter.com/HmwhvKjzUM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2026

Međutim, priznaje da nije optimistična u pogledu mogućnosti promene takve odluke.

- Ne mislim da će se bilo šta promeniti“, kratko je rekla.

Na kraju je poslala jasnu sportsku poruku, naglašavajući da će pokušati dati odgovor na terenu.

- Želim da izađem na teren i, nadam se, pobedim svaku rusku protivnicu protiv koje igram na Olimpijskim igrama. To je sve - zaključila je Kostjuk.

Izjava ukrajinske teniserke već je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gde se i dalje vodi debata o učešću ruskih i beloruskih sportista na najvećim međunarodnim sportskim takmičenjima.