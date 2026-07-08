ŠPANCI NISU MOGLI VIŠE DA ĆUTE! Žestoko odgovorili na ispade Donalda Trampa

PREDSEDNIK La Lige havijer Tebas digao je glas protiv FIFA zbog ćutanja na kontroverzu koja se odigrala na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

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Crveni karton Folarinu Balogunu podigao je veliku buru, a odjeknulo je i do Španije. Nikome nije svejedno što je ukidanje suspenzije od FIFA tražio lično predsednik SAD Donald Tramp.

Balogun je crveni karton zaradio protiv Bosne i Hercegovine, ali je jedan poziv promenio sve. Njemu je ona ukinuta pred susret sa Belgijom.

Fudbalski svet je najblaže rečeno zgrožen ovakvim sramnim uplitanjem politike u fudbal, dosad nezabaleženim, ali u isto vreme i slavi i naslađuje se jer su Belgijanci potukli Amerikance 4:1 i eliminisali ih sa šampionata.

I dok se UEFA oglasila i nazvala potez FIFA "neviđen, neshvatljiv i neopravdan", malo koja federacija van Evrope je na taj način kritikovala odluku Svetske "kuće fudbala" ili je nije uopšte kritikovala.

Konmebol, južnoamerička fudbalska konfederacija, izdala je saopštenje u kojem podržava svog sudiju Rafaela Klausa nakon što je američki predsednik Donald Tramp nazvao Brazilca "pomalo sumnjivim". U pitanju je arbitar koji je pokazao crveni karton Balogunu na meču sa BiH.

Ali Konmebol nije kritikovala FIFA ili Trampa.

Sada se javio prvi čovek La Lige Tebas koji je rekao da je slučaj Balogun samo "vrh ledenog brega" aludirajući na niz događaja koji, kako kaže,"narušavaju kredibilitet FIFA i fudbala već dugi niz godina".

- Najgore od svega je to što je veliki deo fudbalskog sveta svestan toga, ali previše njih više voli da ćuti. Jer je ćutanje udobnije nego braniti nezavisnost, transparentnost i dobro upravljanje. Svetski fudbal zaslužuje institucije koje su odgovorne, poštuju pravila i upravljaju transparentno, a ne kroz jednostrane, diskrecione, proizvoljne odluke koje narušavaju poverenje navijača, klubova, liga i igrača - poručio je Tebas na društvenoj mreži "X".

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