PUTINOV ČOVEK SPREMAN DA UNIŠTI EVROPU! Pao najveći ultimatum o kome bruji ceo svet

SKANDAL trese fudbalski svet!

Foto: Tanjug/AP/Kristina Solovyova

Evropska fudbalska unija (UEFA) spremna je da zauzme čvrst stav i usprotivi se eventualnom povratku ruskih reprezentacija i klubova na međunarodnu scenu. Ovakav radikalan potez iz Niona mogao bi da izazove novi, do sada neviđeni institucionalni rat sa Svetskom fudbalskom federacijom (FIFA).

Pitanje reintegracije ruskog fudbala ponovo je dospelo u žižu javnosti nakon što je Međunarodni olimpijski komitet (MOK) uslovno ukinuo suspenziju Rusiji iz međunarodnih takmičenja. FIFA je odmah reagovala saopštenjem da će detaljno analizirati novonastalu situaciju pre nego što povuče naredne poteze. Međutim, kako prenosi britanski „Gardijan“, u sedištu UEFA trenutno ne postoji ni promil spremnosti da se ruski timovi vrate u evropska takmičenja.

Evropski savezi prete bojkotom, Čeferin čuva fotelju

Izvori iz više uticajnih evropskih fudbalskih saveza navode da praktično ne postoji mogućnost da Rusija u dogledno vreme ponovo zaigra na Starom kontinentu. To automatski znači i rampu za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, koje su pod patronatom FIFA, ali ih u Evropi direktno sprovodi UEFA.

Najveći i najbogatiji savezi, predvođeni Engleskom, Nemačkom i Francuskom, i dalje se snažno protive povratku Rusa. Nion je već jednom osetio gnev svojih članica – pre tri godine UEFA je morala da odustane od ideje da vrati ruske omladinske selekcije, nakon što je više od deset nacionalnih saveza zapretilo totalnim bojkotom takmičenja.

Dodatni razlog za oprez prvog čoveka UEFA, Aleksandera Čeferina, jeste činjenica da ga naredne godine očekuju izbori za novi predsednički mandat. Slovenac očigledno ne želi da rizikuje gubitak podrške velikog broja moćnih članica evropske kuće fudbala zbog „nepopularnog“ političkog pitanja.

Infantino gura Ruse nazad: „Zabrana je stvorila samo mržnju“

Sa druge strane Topčiderskog brda, u Cirihu, duvaju potpuno drugačiji vetrovi. Predsednik FIFA Đani Infantino u više navrata je pokazao otvorenost za pronalaženje modela po kojem bi se Rusija vratila u međunarodne tokove. Infantino, koji od Mundijala 2018. godine održava odlične odnose sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, javno je kritikovao aktuelne sankcije.

- Ova zabrana nije postigla ništa, samo je stvorila još više frustracije i mržnje“, izjavio je Infantino u februaru za „Skaj Njuz“.

Photo: AP Photo/Riza Ozel

Čak i ako bi FIFA pokušala da izvede manevar sličan Izraelu – odnosno da prebaci Rusiju u neku drugu kontinetalnu konfederaciju kako bi kroz nju igrala kvalifikacije – to ne garantuje mir. Prema insajderskim informacijama, nekoliko vodećih evropskih reprezentacija već sada razmatra opciju bojkota samog Svetskog prvenstva ukoliko bi se Rusija našla na završnom turniru.

Sukob koji je već počeo: Pređena je „crvena linija“

Povratak Rusije biće samo nastavak već otvorenog sukoba dve najveće fudbalske organizacije. Podsetimo, FIFA i UEFA su ove sedmice već razmenile oštre i teške reči. Razlog je bila odluka FIFA da po hitnom postupku ukine suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu uoči meča osmine finala Svetskog prvenstva protiv Belgije.

UEFA je tada oštro optužila FIFA da je prešla „crvenu liniju“ i direktno ugrozila regularnost i integritet takmičenja, dok je iz Ciriha stigao ekspresan i brutalan odgovor u kojem su čelnici iz Niona optuženi za teško licemerje.

Fudbalski rat na relaciji Cirih–Nion je počeo, a pitanje Rusije moglo bi da ga dovede do tačke pucanja.

