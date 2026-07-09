GOTOVO JE! Oglasio se Dušan Tadić i izazvao zemljotres u srpskom fudbalu

SADA je i zvanično!

FOTO: Profimedia/ Serhat Cagdas / Anadolu/ ABACAPRESS.COM

Doskorašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije, Dušan Tadić, zvanično je stavio tačku na svoju epizodu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iskusni vezista i Al Vahda sporazumno su završili saradnju, čime je srpski as postao slobodan u izboru nove sredine.

Iako su mnogi smatrali da je odlazak na Bliski istok za Tadića bio uvod u igračku penziju, on je na terenu pokazao da i dalje poseduje magiju u nogama i da definitivno nije za "staro gvožđe".

Iza srpskog plejmejkera je brutalna takmičarska godina. Tadić je odigrao čak 42 utakmice u svim takmičenjima, a njegov učinak je impresivan – postigao je pet golova i zabeležio neverovatne 20 asistencije. Bio je motorna snaga tima sa kojim je uspeo da podigne dva pehara, a upravo od tih uspeha se i oprostio emotivnom porukom na svom Instagram profilu.

- Moje vreme u Al Vahdi je isteklo… Dva trofeja koja smo zajedno osvojili će zauvek imati posebno mesto, a zahvalan sam na iskustvima i ljudima koji su ovo poglavlje učinili nezaboravnim. Hvala klubu i upravi na podršci i na razumevanju, bez njih sve ovo ne bi bilo moguće", poručio je doskorašnji vođa "orlova".

Ove vesti su istog trenutka zapalile domaću fudbalsku javnost i pokrenule lavinu spekulacija. Ključno pitanje koje sada svi postavljaju glasi: Da li je kucnuo čas za veliki povratak u srpski fudbal i opremanje dresa novosadske Vojvodine?

Tadić nikada nije krio emocije prema klubu u kojem je ponikao i stekao punu afirmaciju pre nego što je izgradio blistavu evropsku karijeru u Groningenu, Tventeu, Sautemptonu i Ajaksu. Rukovodstvo Novosađana već duže vreme šalje otvorene signale i ne krije ogromnu želju da svog nekadašnjeg kapitena vrati kući, na stadion „Karađorđe“. Povratak igrača takvog renomea bio bi najveći transfer bomba u srpskom fudbalu u poslednjih nekoliko godina i ogroman vetar u leđa "staroj dami" iz Novog Sada.



