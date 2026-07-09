VELEOBRT! Dušan Vlahović ide tamo gde ga niko nije očekivao
Saga oko budućnosti srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića dobila je potpuno novu i spektakularnu epizodu.
Nakon zvaničnog rastanka sa Juventusom, gde dve strane nisu uspele da pronađu zajednički jezik oko plate, Vlahović je od 1. jula slobodan igrač. Ovu situaciju rešen je da maksimalno iskoristi londonski Čelsi!
Prema najnovijim informacijama koje prenose evropski mediji, menadžer „Plavaca” Ćabi Alonso lično insistira na dovođenju srpskog golgetera. Klub iz Londona je označio Vlahovića kao metu broj jedan za poziciju centralnog napadača. Alonso želi provereno i moćno ime u samom špicu napada, a Vlahovićev status slobodnog agenta otvara vrata za transfer koji bi mogao da obeleži ovo leto.
Najveća prepreka u pregovorima ostaju Dušanova visoka finansijska potraživanja. On je u Torinu zarađivao oko 12 miliona evra po sezoni i ne želi drastično da spušta zahteve. Pored Čelsija, za Srbina su interesovanje pokazali i drugi evropski velikani poput Barselone i Bešiktaša, ali Premijer liga i "Stamford Bridž" za sada deluju kao najprivlačnija destinacija.
Navijači Čelsija već dele formacije na društvenim mrežama sa Vlahovićem u prvoj postavi, svesni da bi sa njim dobili preko potrebnu oštrinu i golove u borbi za trofeje naredne sezone.
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