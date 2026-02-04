NIKOLA JOKIĆ GLEDA I NE VERUJE! Da li je moguće da su i ovo počeli da mu rade? (VIDEO)

Detrot Pistonsi su pobedili Denver Nagetse pred svojim navijačima sa 124:121, a Nikolu Jokića su pokušavali da zaustave vrlo niskim udarcima.

Srbin je utakmicu završio sa 24 poena, 15 skokova i četiri asistencije, dosta bolje odigrao nego protiv Oklahome, gde je, doduše, na kraju meča bio i na klupi, ali Denver ipak nije popravio rezultat.

Međutim ovo što su mu uradili u Detroitu je verovatno prvi put doživeo, bar u NBA ligi. Naime, Kejd Kaningem je uhvatio Nikolu Jokića za nezgodno mesto.

Kaningem je tokom treće četvrtine branio igrača Denvera, a Jokić došao da pomogne saigraču i postavio se u blok. Međutim, umesto da se sve završi na tome, Nikola je dobio vrlo neprijatan udarac!

Naime, Kaningem je tokom kretnje zahvatio srpskog centra za nezgodno mesto i sviran mu je faukl. Čak se gledao i snimak, kako bi se utvrdilo da li je bilo elemenata i za nešto više od običnog prekršaja.

Nikola Jokić takes a hit in the groin from Cade Cunningham and goes down; officials review and rule it a common foul, Cunningham's 3rd. Jokić would stay in the game.



Na kraju su sudije donele odluku da je u pitanju bio samo faul, a Jokić je, uprkos neverici, nakon kratkotrajnog bola ustao i nastavio meč.