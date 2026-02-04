NIKOLA JOKIĆ GLEDA I NE VERUJE! Da li je moguće da su i ovo počeli da mu rade? (VIDEO)
Detrot Pistonsi su pobedili Denver Nagetse pred svojim navijačima sa 124:121, a Nikolu Jokića su pokušavali da zaustave vrlo niskim udarcima.
Srbin je utakmicu završio sa 24 poena, 15 skokova i četiri asistencije, dosta bolje odigrao nego protiv Oklahome, gde je, doduše, na kraju meča bio i na klupi, ali Denver ipak nije popravio rezultat.
Međutim ovo što su mu uradili u Detroitu je verovatno prvi put doživeo, bar u NBA ligi. Naime, Kejd Kaningem je uhvatio Nikolu Jokića za nezgodno mesto.
Kaningem je tokom treće četvrtine branio igrača Denvera, a Jokić došao da pomogne saigraču i postavio se u blok. Međutim, umesto da se sve završi na tome, Nikola je dobio vrlo neprijatan udarac!
Naime, Kaningem je tokom kretnje zahvatio srpskog centra za nezgodno mesto i sviran mu je faukl. Čak se gledao i snimak, kako bi se utvrdilo da li je bilo elemenata i za nešto više od običnog prekršaja.
Na kraju su sudije donele odluku da je u pitanju bio samo faul, a Jokić je, uprkos neverici, nakon kratkotrajnog bola ustao i nastavio meč.
Preporučujemo
SRBIJA DOBILA FENOMENALNU NBA VEST! Ovo se desilo prvi put u istoriji košarke!
03. 02. 2026. u 18:33
"KO BRE, ZARĐAO"? Nikola Jokić "ošamario" nekulturnog Amerikanca
03. 02. 2026. u 06:33
"NE BIH GA MENjAO NI ZA KOGA!" Nikola Jokić otvoreno o odnosu sa Džamalom Marejem
02. 02. 2026. u 12:13
GRADSKI DERBI ZA MESTO U FINALU: Arsenal ima prednost iz prvog meča, ali "plavci" se neće predati bez velike borbe
Arsenal i Čelsi sastaju se u revanšu polufinala EFL kupa na "Emirejtsu", a domaći tim u Londonu ima blagu, ali vrednu prednost iz prvog meča. "Tobdžije" su na "Stamford bridžu" slavile sa 3:2 i sada im je dovoljan i remi kako bi izborile plasman u finale i napale prvi trofej ove sezone.
03. 02. 2026. u 07:00
RUSIJA JE BESNA! Ne može da veruje šta je doživela, a Ukrajina - oduševljena!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu iz "najvažnije sporedne stvari na svetu", fudbala, u kome već četiri godine važi apsolutna zabrana za učešće ruskih ekipa, kako klupskih, tako i reprezentativnih.
03. 02. 2026. u 19:55
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)