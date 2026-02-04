DŽABA IM I NIKOLA JOKIĆ! Nagetsi, ne igra se tako košarka! Crveni alarm je upaljen u Koloradu (VIDEO)

NAJBOLjI igrač sveta Nikola Jokić je odigrao solidan meč protiv Detrot Pistonsa, ali su Denver Nagets poraženi sa 124:121.

Foto AP

Ekipi iz Kolorada je ovo drugi kiks u nizu nakon poraza od Oklahoma siti Tandera sa 121:111 u prošlom meču.

Neuspeh protiv Detroita još jedan dokaz da se tim iz Kolorada nema čemu dobrom nadati u plej-ofu ako pod hitno ne počne da igra puno bolju odbranu nego što je to do sada bio slučaj. Sve je to isuviše plišano i porozno, reket se ne zagrađuje i protivnički igrači lako završavaju akcije ispod obruča, a deo kritika za to zaslužuje i Jokić.

Srbin je konačno odigrao minutažu prvotimca, pa je za skoro 33 minuta na parketu postigao 24 poena (šut 19-9, trojke 5-3), imao 15 skokova i „samo“ 4 asistencije, uz 5 izgubljenih i 2 osvojene lopte. U ekipi gostiju dobru partiju je još pružio Marej sa 32 koša i 8 dobrih dodavanja, Votson je imao 17, a Stroter je bljesnuo sa 15 (8 skokova).

Pobedničku ekipu predvodio je Kaningem sa 29 koševa i 10 asistencija, a istakli su se još i Robinson sa 20 i Duren sa 19 (13sk).

Što se tiče samog meča Denver je na kraju prvog poluvremena imao minus od 20 poena (75:55). Uspeli su to do kraja nekako da istope, bili su blizu preokreta, stigli na dva razlike na dva minuta pre kraja. Ali, nisu mogli da slome otpor rivala i trijumfuju. Moraće Nagetsi hitno da reagiju, ova utakmica je bila još jedan dokaz da se tim iz Kolorada mora da igra mnogo bolju odbranu ako žele nešto da urade u plej-ofu.

Ekipa iz Kolorada igrala je u naletima, Detroit je totalno razbio rivala tokom druge i treće četvrtine. U finišu meča su Jokić i Marej uspeli nekako da vrate Nagetse u život, minus spustili na 112:110, ali je domaćin sjajnim izvođenjem penala priveo utakmicu kraju.

Denver je izgubio priključak sa San Antoniom i sada je treći na Zapadu sa učinkom 33-18, dok Detroit suvereno vlada Istočnom konferencijom sa skorom 37-12.

Sledeću utakmicu Nagetsi igraju već sutra u Medison Skver Gardenu protiv jakog Njujorka.