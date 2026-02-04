"PA, I NJEGA JE SRAMOTA"! Legendarni stručnjak grmi na jednog igrača Crvene zvezde

Košarkaši Crvene zvezde su velikim preokretom u poslednjoj deonici savladali Hapoel rezultatom 87:75 u meču 26. kola Evrolige.

Foto: Profimedia

Zvezda posle pete uzastopne pobede sad ima učinak 16-10, dok je Hapoel posle trećeg neuspeha u nizu na 16-9 uz utakmicu manje. Hapoel je u prvom meču pobedio 84:78, pa će Zvezda biti bolja na tabeli ako klubovi okončaju sa istim učinkom na kraju regularnog toka sezone.

Džordan Nvora je predvodio Zvezdu ka pobedi sa 22 poena, Džared Batler je dao 17, a Kodi Miler-Mekintajer 10, uz devet asistencija.

Ipak i pored pobede srpskog kluba legendarni stručnjak Vlade Đurović imao je šta da kaže posle meča. Naročito je pokazao prstom u Čimu Monekea, koji ga je baš nervirao.

- Ma nimalo lako, nervirao sam se, slušao si šta sam sve pričao. Hapoel bez Micića, kojeg je trener izveo u prvom poluvremenu nije ga uveo posle, šutirao je 12/17 trojke. I onda u zadnjoj četvrtini nisu dali koš osam minuta. Znači Zvezda može da odigra odbranu kad stisne, sve vreme su bili nonšalantni. Stalno su bili sami na trojkama. Moneke je igrao 18 minuta, premnogo kako je igrao. Najgori u odbrani, šutirao je 3/8 i tri skoka, njegov govor tela, mislim da je i njega bilo sramota, trebalo je da kaže treneru da ga izvede - rekao je Đurović tokom gostovanja na TV "Arena sport".

Nastavio je u istom ritmu.

- Nvora heroj, Kaliniću čestitke za 3000. poen u Evroligi, njegova trojka je dotukla rivala. Možda je mogao da dobije slobodno protiv Mege, a ne Moneke. Bolomboju trebaju utakmice, reći će neko šta sad ovaj priča. Izundu je malo igrao mnogo ovu utakmicu, još je rano da toliko mnogo igra Bolomboj. Kodi po meni taktički odigrao jednu od takitčki zrelijih utakmica. Ovoga puta je baš odigrao kako treba, nije hteo da se ističe, dao prodor kada je trebalo. Batler još može bolje, čuo sam što šutira sa 10 metara, to njemu nije problem. Odželej pozitivan, Jago i Izundu igrali manje. Međutim sad dolazi Makabi, o tome ćemo kasnije, to mora da se dobije. Zvezda mora da popravi odbranu. Ono što je važno, Zvezda deli, ako je Real izgubio, drugo mesto, sa još šest ekipa. Dve ekipe su ispod, to su Žalgiris i Monako. Fenomenalno do sada ide, da ne baksuziramo za Makabi.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu