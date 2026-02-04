GROBARI U ŠOKU! Partizan brutalno pokraden u Tel Avivu (VIDEO)
Košarkaši Partizana poraženi su u Tel Avivu od ekipe Makabija sa 93:95 (22:27, 28:21, 27:24, 16:23), u utakmici 26. kola Evrolige.
Viđena je velika drama, Makabi je imao četiri sekunde za poslednji napad. Lundberg je izveo loptu iz auta, Klark fintom izbacio Bongu onda sa vrha kapice poentirao u poslednjoj sekundi.
Međutim, da li je Makabi regularno stigao do pobede? Snimak koša pokazuje da nije. Klark je, pošto je stao sa driblingom, pomerio obe noge, levu i desnu, a onda se pomerio od Bonge kako bi obezbedio bolju poziciju za šut.
Na snimku se vidi da je igrač Makabija pomerio i stajnu nogu, što je suprotno pravilima.
Arbitri su koš proglasili regularnim i ozvaničili pobedu Makabija.
