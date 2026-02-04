GROBARI U ŠOKU! Partizan brutalno pokraden u Tel Avivu (VIDEO)

Košarkaši Partizana poraženi su u Tel Avivu od ekipe Makabija sa 93:95 (22:27, 28:21, 27:24, 16:23), u utakmici 26. kola Evrolige.

FOTO: N. Skenderija

Viđena je velika drama, Makabi je imao četiri sekunde za poslednji napad. Lundberg je izveo loptu iz auta, Klark fintom izbacio Bongu onda sa vrha kapice poentirao u poslednjoj sekundi.

Međutim, da li je Makabi regularno stigao do pobede? Snimak koša pokazuje da nije. Klark je, pošto je stao sa driblingom, pomerio obe noge, levu i desnu, a onda se pomerio od Bonge kako bi obezbedio bolju poziciju za šut.

Na snimku se vidi da je igrač Makabija pomerio i stajnu nogu, što je suprotno pravilima.

Arbitri su koš proglasili regularnim i ozvaničili pobedu Makabija.