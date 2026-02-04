Politika

NA SAZIV ANE BRNABIĆ: Danas prva sednica Komisije za reviziju i kontrolu tačnosti biračkog spiska

В.Н.

04. 02. 2026. u 07:00

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić, sazvala je za danas prvu sednicu Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

НА САЗИВ АНЕ БРНАБИЋ: Данас прва седница Комисије за ревизију и контролу тачности бирачког списка

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su 28. januara članove i zamenike članova Komisije za reviziju biračkog spiska. Članovi Komisije su Srđan Smiljanić, Mladen Mladenović, Vladimir Pudar, Goran Vujičić, Bojana Vraneš, Nebojša Spasojević, Ognjen Rašić, Ana Gođevac, Emilija Orestijević, Vujo Ilić.

Zamenici članova su Vladimir Dimitrijević, Zoran Militarov, Nikola Radonjić, Bela Butaš, Zoran Dizdarević, Dejan Stevanović, Zdravko Janković, Marko Dimić, Ivo Čolović, Vladimir Erceg.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je 29. decembra prošle godine utvrdio listu kandidata za članove i zamenike članova Komisije, čije je formiranje predviđeno izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku u skladu sa preporukama ODIHR-a.

Poslanici su 7. novembra izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku kojima je uvedena revizija jedinstvenog biračkog spiska kao postupak analize i ocene kvaliteta, tačnosti, pouzdanosti i efikasnosti vođenja i ažuriranja biračkog spiska. Predviđeno je da reviziju obavlja Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska kao samostalno i nezavisno telo koje čine 10 članova i njihovi zamenici koje je imenovala Narodna skupština na predlog stranaka vlasti i opozicije i nevladinih organizacija. Mediji će moći da snime početak sastanka. 

(Tanjug)

BONUS VIDEO:
Ovako izgleda izgradnja pruge koja će povezivati aerodrom sa centrom i nacionalnim stadionom

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA JE BESNA! Ne može da veruje šta je doživela, a Ukrajina - oduševljena!
Fudbal

0 7

RUSIJA JE BESNA! Ne može da veruje šta je doživela, a Ukrajina - oduševljena!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu iz "najvažnije sporedne stvari na svetu", fudbala, u kome već četiri godine važi apsolutna zabrana za učešće ruskih ekipa, kako klupskih, tako i reprezentativnih.

03. 02. 2026. u 19:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

GONE LJUDE KOJI NISU UZELI DINARA Počinje suđenje za slučaj „Generalštab“
Politika

0 5

"GONE LJUDE KOJI NISU UZELI DINARA" Počinje suđenje za slučaj „Generalštab“

ZA DANAS u 10 časova je u Specijalnom sudu u Beogradu zakazan početak suđenja za slučaj „Generalštab“. Zajedno sa ministrom kulture Nikolom Selakovićem u ovom slučaju optuženi su Slavica Jelača, v.d. sekretara Ministarstva kulture, Goran Vasić v.d direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Aleksandar Ivanović v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

04. 02. 2026. u 07:57

Politika
Tenis
Fudbal
„DEČIJE POVREDE“ ZA KRAJ GODINE U TEATRU HUMANOSTI: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi koja je spojila umetnost i humanost

„DEČIJE POVREDE“ ZA KRAJ GODINE U TEATRU HUMANOSTI: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi koja je spojila umetnost i humanost