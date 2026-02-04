NA SAZIV ANE BRNABIĆ: Danas prva sednica Komisije za reviziju i kontrolu tačnosti biračkog spiska

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić, sazvala je za danas prvu sednicu Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su 28. januara članove i zamenike članova Komisije za reviziju biračkog spiska. Članovi Komisije su Srđan Smiljanić, Mladen Mladenović, Vladimir Pudar, Goran Vujičić, Bojana Vraneš, Nebojša Spasojević, Ognjen Rašić, Ana Gođevac, Emilija Orestijević, Vujo Ilić.

Zamenici članova su Vladimir Dimitrijević, Zoran Militarov, Nikola Radonjić, Bela Butaš, Zoran Dizdarević, Dejan Stevanović, Zdravko Janković, Marko Dimić, Ivo Čolović, Vladimir Erceg.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je 29. decembra prošle godine utvrdio listu kandidata za članove i zamenike članova Komisije, čije je formiranje predviđeno izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku u skladu sa preporukama ODIHR-a.

Poslanici su 7. novembra izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku kojima je uvedena revizija jedinstvenog biračkog spiska kao postupak analize i ocene kvaliteta, tačnosti, pouzdanosti i efikasnosti vođenja i ažuriranja biračkog spiska. Predviđeno je da reviziju obavlja Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska kao samostalno i nezavisno telo koje čine 10 članova i njihovi zamenici koje je imenovala Narodna skupština na predlog stranaka vlasti i opozicije i nevladinih organizacija. Mediji će moći da snime početak sastanka.

