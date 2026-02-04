NOVA FAZA RATA BESPILOTNIM LETELICAMA Dalekometni nosači dronova: Rusija koristi ove dronove da isporuče salve manjih

RAT dronovima u Ukrajini ulazi u novu fazu, a razlika između izviđačkih, jurišnih i mamaca bespilotnih letelica postaje sve zamagljenija.

Foto printskrin Jutjub/Lampa znanja

Prema navodima ukrajinskih izvora, Rusija je tokom poslednjeg kombinovanog udara prvi put operativno upotrebila bespilotnu letelicu Gerbera kao nosač FPV dronova, čime je otvorila mogućnost napada na ciljeve stotinama kilometara iza prve linije fronta.

Ovu informaciju izneo je ukrajinski stručnjak za bespilotne sisteme Sergej Beskrestnov, poznat pod nadimkom Fleš, koji je i savetnik ukrajinskog ministra odbrane. Prema njegovim rečima, debi Gerbere u ulozi „letećeg nosača“ odigrao se tokom masovnog napada prethodne noći, kada su ruske snage istovremeno koristile veliki broj dronova i raketa protiv ukrajinske energetske infrastrukture.

Suština nove taktike je relativno jednostavna, ali potencijalno veoma opasna. Dron Gerbera, koji je do sada korišćen pre svega za izviđanje ili kao mamac za iscrpljivanje protivvazdušne odbrane, sada dobija novu ulogu. On prenosi FPV dron do određene tačke, a zatim ga ispušta, čime jurišni dron započinje svoju završnu fazu leta mnogo bliže cilju nego ranije. Tako FPV dron može biti korišćen i za napad i za izviđanje, zavisno od konfiguracije i zadatka.

Foto printsckrin oruzjeonline.com Tekst potpisa

Ukrajinski mediji su nakon napada objavili fotografije ostataka oborenog drona Gerbera, za koji se tvrdi da je srušen protivvazdušnom odbranom. Upravo ti ostaci se u Kijevu tumače kao dokaz modernizacije letelice, jer su na njima primećeni elementi koji ukazuju na mogućnost nošenja dodatnog tereta, odnosno FPV drona. Sam jurišni dron, kako navodi Beskrestnov, nije pronađen, što dodatno podgreva sumnje da je uspešno izvršio zadatak ili se samouništio.

Posebnu zabrinutost u Ukrajini izaziva domet ovog sistema. Prema dostupnim podacima, Gerbera je u stanju da leti između 300 i 600 kilometara, u zavisnosti od modifikacije. Ta razlika u procenama, kako ističu ukrajinski izvori, posledica je toga što Kijev ne raspolaže pouzdanim informacijama o stvarnim karakteristikama ruskog drona. Ako se gornja granica dometa pokaže kao tačna, to bi značilo da FPV dronovi, koji su do sada bili ograničeni relativno malim operativnim radijusom, sada mogu da deluju duboko u pozadini ukrajinskih oružanih snaga.

Tokom istog napada, ruske oružane snage su, prema ukrajinskim navodima, upotrebile oko 450 dronova tipa Geran i Gerbera. Deo tih letelica imao je ulogu mamaca, kako bi se aktivirala i iscrpela ukrajinska protivvazdušna odbrana, dok su drugi korišćeni za stvarne udare. Pored dronova, lansirana je i 71 raketa različitog tipa, što ukazuje na visok stepen koordinacije između bespilotnih i raketnih sredstava.

Gerbera se inače smatra relativno jeftinom letelicom, pre svega zbog svog tela izrađenog od penastih materijala. Po dimenzijama je manja od Gerana, ali sličnog koncepta. Upravo ta kombinacija niske cene i velikog dometa čini je pogodnom platformom za nove taktičke eksperimente, uključujući ulogu nosača FPV dronova.

Foto printskrin tviter@UAWeapons

Ukrajinski izvori dodatno navode da Gerbera nije jedina letelica koju Rusija koristi u toj ulozi. Prema njihovim podacima, dronovi Molnija i Orlan takođe se koriste kao nosači FPV dronova, pri čemu mogu da ponesu jedan ili dva kvadrokoptera. Ovi sistemi su, kako se navodi, često opremljeni i repetitorima, čime se produžava domet upravljanja i povećava pouzdanost veze tokom napada.

Ako se ova praksa potvrdi kao standardna, ona bi mogla značajno da promeni dinamiku borbe dronovima. FPV dronovi, koji su do sada uglavnom bili taktičko sredstvo kratkog dometa, mogli bi da postanu operativno oružje za duboke udare. Za Ukrajinu to znači dodatni pritisak na ionako opterećenu protivvazdušnu odbranu i potrebu da se brani ne samo front, već i duboka pozadina.

U širem kontekstu, upotreba Gerbere kao nosača FPV dronova pokazuje da se rat dronovima ubrzano razvija u pravcu modularnih i višeslojnih sistema. Granica između izviđača, mamca i udarnog sredstva sve više nestaje, a prednost dobija onaj ko brže prilagođava postojeće platforme novim zadacima. U tom smislu, ovaj potez Moskve predstavlja još jedan korak u evoluciji bespilotnog ratovanja, sa potencijalno ozbiljnim posledicama po bezbednost ukrajinske pozadine.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"