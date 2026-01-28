"BIO SAM NA PUTU KUĆI"! Kakva izjava Novaka Đokovića nakon šokantnog plasmana u polufinale Australijan opena
Srpski teniser Novak Đoković, izborio je plasman među četiri najbolja na Australian openu. Njemu je u četvrtfinalu predao Italijan Lorenco Museti zbog povrede.
Italijan je vodio 2:0 u setovima u trenutku kada je doživeo povredu mišića desne noge. Zatražio je medicinski tajm-aut na 2:0 za Đokovića u trećem setu, vratio se na teren, ali potom prišao i čestitao velikom rivalu.
- Već sam praktično bio na putu kući večeras. On je bio mnogo bolji igrač, imao je meč pod potpunom kontrolom… - bio je iskren Novak u razgovoru sa Džimom Kurijerom na terenu „Rod Lejver arene.
- Baš nesrećno. Desilo se i meni par puta. Ali nema nikakve dileme – on je danas trebalo da pobedi. Želim mu što brži oporavak“, dodao je veliki šampion, koji je potom izjavio da će gledati meč Janika Sinera sa Benom Šeltonom.
- Gledaću meč Sinera i Šeltona. Sa timom ću probati da vidim kako igraju, ali meni je prioritet moja igra. Igrao sam dobro do danas, sada ne. Nadam se da mogu da budem na maksimumu za dva dana“, rekao je Novak.
