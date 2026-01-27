MONSTRUOZNO! Dušan Teodorović traži sankcije za Vučićevu ćerku (VIDEO)
DUŠAN Teodorović, fan blokadera, pozvao je da EU uvede sankcije ćerki predsednika Aleksandra Vučića.
- Besramno je da predsednik ove zemlje kaže "ja ne želim da primim delegaciju Evropskog parlamenta", a njegovo dete studira u EU u ovom trenutku! Pa onda mora EU da primeni personalne sankcije i da kaže "uskraćujemo joj vizu" - kazao je.
Pošto je tražio da se predsednikovoj ćerki uvedu sankcije, Teodorović je sramno izvređao srpske zlatne vaterpoliste, a Vučića nazvao psihopatom.
- Odlazak psihopati na noge i poklanjanje lopte su poništili zlatnu medalju - napisao je na mreži X.
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na ovu izjavu.
- Ne. Ovo je samo jedna u nizu izjava koje dokazuje kakav ste Vi psihopata, koliko ne razumete državne protokole, ne poštujete ovaj narod i ovu zemlju i, na kraju, ne poštujete te momke, taj tim, koji nam je doneo evropsko zlato. U svemu, ipak preovlađuje utisak da ste psihopata - Vi. I svi smo uz Vas da krenete sa lečenjem - navela je Brnabićeva na mreži X.
