VUČIĆ O UNIŠTAVANJU SPOMENIKA GAVRILU PRINCIPU: Ne bih voleo da idu u zatvor, neko sa tom decom mora da razgovara

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas uništavanje spomenika Gavrilu Principu od strane blokadera.

Foto: Društvene mreže

- Ako se sećate kada su neki bolesnici iz tih zelenih partija uništavali slike Da Vinčija... rekao da treba posebne kazne za njih. Što se tiče uništavanja spomenika Gavrilu Principu, ne znam ni kako da ih kaznite. Da pokušamo da razgovaramo sa njima, jer nisu ni svesni šta rade. Gavrilo Princip je otelotvorenje srpskog junaka, čovek koji je izgubio glavu zbog svojih ideala.

FOTO: Novosti

- Da vi to radite i da se zaklinjete u neke nove ideologiju, ja to ne razumem. Ja čak ne bih voleo ni da oni idu u zatvor, oni misle da su uradili nešt dobro. Neko sa tom decom mora da razgovara, sa njihovim roditeljima. Oni su se javno pohvalili zbog toga. Da pokušamo da pronađemo zrno razuma u tim postupcima - rekao je Vučić.