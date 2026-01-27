VUČIĆ OBIŠAO OBNOVLJENU ŠKOLU U VELIKOJ DRENOVI:Srećan sam što sam u mestu velikog patrijarha Germana i Dobrice Ćosića (VIDEO)

U VELIKOJ Drenovi kod Trstenika otvara se rekonstruisana OŠ "Dobrica Ćosić", a otvaranju prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić. Narod se ispred škole okupio u velikom broju, kako bi dočekao predsednika Vučića.

FOTO: Novosti

Obraćanje predsednika

- Draga deco, divno ste pevali himnu, divno recitovali i vodili program. Hram Svetog Save nije samo građevina od kamena, već naš zavet. Ovim rečima patrijarha Germana, započinjemo današnju svečanost. Danas ovde stojimo pred našim hramom zvanja. Velika Drenova iznedrila je dva diva srpske istorije. Ovaj objekat je doživeo potpuni preobražaj. Sprovedena je i potpuna energetska sanacija. Sve je urađeno sa jednim ciljem, da učenici imaju vedar i podsticajan prostor. Znam jednu stvar, deco, da u životu nisu stvari jednostavne i lake. Jedino što ne mogu nikad da vam oduzmu je vaše znanje. Izgradili smo ovaj objekat za našu decu. Uvek i u svakom trenutku smo umeli da čuvamo našu zemlju. Svaka nova škola je nova pobeda života. Dragi đaci, čuvajte ovu školu, oba je vaša. Ispunite je znanjem, ljubavlju i smehom. Završiću mišlju Dobrice Ćosića - posle svake zime, ma koliko surova bila, grane sunce. To je naša najveća snaga - moć ponovnog rađanja - rekao je Vučić.

Pitanja novinara

Predsednik je kazao da ovakvih škola nema ni u Beogradu.

- Srećan sam zbog toga, što smo ovakvu lepoticu napravili baš ovde - rekao je.

O uništavanju spomenika Gavrilu Principu

- Što se tiče uništavanja spomenika Gavrilu Principu, ne znam ni kako da ih kaznite. Da pokušamo da razgovaramo sa njima, jer nisu ni svesni šta rade. Gavrilo Princip je otelotvorenje srpskog junaka, čovek koji je izgubio glavu zbog svojih ideala. Da vi to radite i da se zaklinjete u neke nove ideologiju, ja to ne razumem. Neko sa tom decom mora da razgovara, oni su se javno pohvalili zbog toga. Da pokušamo da pronađemo zrno razuma u tim postupcima - rekao je Vučić.

- Ja sam ponosni predsednik Srbije. Meni najmoćniji predsednici ne dele packe. U Davosu pažljivo slušaju šta govorim. Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Ja da dozvolim da neko ponižava Srbiju, neću nikada. Njima se ambasadori bili šefovi, a kamo li neki političari - kazao je predsednik.

- Oni žive za to da neko sa strane ruši rukovodstvo. Možete da dobijete mnogo novca, ali na kraju odlučuje duša, srce i glava. Šta mislite zašto nije prethodno rukovodstvo ovde ništa uradilo? To su velike razlike

O autonomiji univerziteta

- Odlučivali su o tome profesori. Koliko znam bilo je 18 prema 5 prema 1. Autonomiju univerziteta ste srušili vi koji se na nju pozivate. Šta ste očekivali, da vam neko podigne spomenik? Naš narod je dobro sve prepoznao i uskoro će doneti odluku - rekao je Vučić.

O izjavi Dušana Teodorovića

O izjavi Teodorovića, koji je komentarišući prijem za zlatne vaterpoliste kod predsednika, kazao da su vaterpolisti "poništili zlatnu medalju jer su otišli na noge psihopati", Vučić kaže:

- U našem društvu postoji nekih 10 posto ljudi koji su potpuno zatrovani programom N1 i Nove S, koji ne mogu argumentovano da razgovaraju, da čuju ništa i nikoga, koji nemaju svoj mozak. Sa njima je skoro nemoguće razgovarati. Žive za to da sve pokvare u zemlji. Pokvarili su nam odlazak u pozorište, uništili odlazak u bioskop, pa se žale kako nikad manje nije ljudi odlazilo u pozorište. Neću da idem da mi vi solite pamet o poltici, o kojoj pojma nemate. To bi bilo kao da ja izađem i poklonim se publici, kao da sam glavni glumac. Što se bavite tuđim poslom? Zato što ste vi elita, avangarda. Ajde, pustite te prazne priče. Šta ste vi bolji od ovog naroda? Narod je glup, a vi pametni. Ne, narod je pametan, pustite svakog čoveka da ima pravo da misli kako želi. Ljudi koji čeznu za tim, zamislite tog Teodorovića koji ode na neku utakmicu i zviždi Zoranu Gajiću i kaže - jesi video, izviždali smo Vučićevog ministra. E svaka vam čast! To su radili i 2016. Tada je Đorđe Vukadinović rekao - ovaj signal iz Arene je dovoljno jasan, Vučić je gotov. Sada je 2026. a u međuvremenu sam ih svaki put sve ubedljivije pobeđivao. To samo govori koliko raste strast, mržnja i nemoć kod onih koji bi da vladaju, ali protivno interesima našeg naroda. Meni je žao tih momaka, ti momci su ispričali sve u bazenu. Moja je dužnost da primim te momke, čestitam, obezbedimo pomoć. Nekada su čekali po godinu i po dana, država je sada ozbiljna i isplaćuje u roku od jednog dana - istakao je Vučić.

O Hrvatskoj

- Što se tiče mržnje Hrvata prema Srbima i Svetosavlju, neće se to promeniti što se tiče njihovog odnosa prema Srbima tiče. I kada mislite da su već sve Srbe proterali i završili sa tim, oni nemaju smisao u svom dnevnom delovanju ukoliko nije protiv Srba. To će se nastaviti. Mi njima treba da odgovaramo u skladu sa svetosavskim načelima, mirno, verujući u Boga, verujuću u ljubav, veru i nadu, bolje odnose. Ali uvek da znamo da čuvamo svoje srpsko ime i prezime. Čestitam praznik našem narodu svuda, pa i tamo gde je najugroženiji, širom sveta. Naše je da uvek na današnji dan usklinemo s ljubavlju i da razmišljamo o tome kako da nam Srbija ide napred - rekao je Vučić.

Poručio je deci da visoko postave lestvicu i sanjaju velike snove.

- Draga deco, neka sunca znanja zauvek greje ovu školu - kazao je predsednik.

Vučić obišao rekonstruisanu školu

Predsednik Vučić obilazi obnovljenu školu.

- Baš lepo izgleda, čisto i uredno. Srećan sam što je škola dobila moderan izgled i oblik. Nisam siguran da u Trsteniku ima lepša škola - kazao je.

Vučić se obratio građanima

Predsednik je stigao u Veliku Drenovu, gde je dočekan gromoglasnim aplauzom. Građani su uzvikivali "Aco Srbine" i "najbolji predsednik".

Prema rečima predsednika, država je uložila 324 miliona u rekonstrukciju škole. Istakao je da je presrećan što se nalazi u mestu velikog patrijarha Germana i velikog Dobrice Ćosića.

On je rekao da danas tu školu pohađa 221 dete i izrazio nadu da će ih biti još više u budućnosti.

- Imaće najbolje uslove, najbolju i modernu fiskulturnu salu od 540 kvadrata, preko 1.000 kvadrata potpuno novog uređenog prostora, obnovljene su i krovne konstrukcije. Moramo još da uradimo vodovod Bela Voda - Velika Drenova. Samo da znate, dragi prijatelji, razumem da je to izazvalo oduševljenje, ali hoću da znate da to košta tri miliona evra. To ni Trstenik, ni Kruševac, ni Rasinski okrug ne bi mogli da plate nikada. To plaća država Srbije, zato što želimo da u ovaj prelepi kraj uložimo - kazao je.

Istakao je da država hoće i da se oduži svim velikanima, ali i hrabrim i velikim junacima koje je taj kraj dao, onima koji su ginuli u Prvom i u Drugom svetskom ratu.

- I onima koji su na Košarama svoje živote dali i to je naša obaveza. U Trsteniku, kao što ste videli, obećali smo autoput koji drugi nisu ni obećavali, izgradili smo ga. Ali naravno i dalje ljudi teško žive, ovde su plate mnogo niže od proseka na nivou Republike i moraćemo nekog većeg investitora da dovedemo - poručio je Vučić.

Kazao je da će biti urađen i put Milutovac - Velika Drenova, Stopanja most, zatim vodovod, a posle i Dom kulture.

Predsednik se obratio zaposlenim u Petoletki i rekao da će da vide šta mogu da učine.

- To ne može da bude bunar bez dna. Očekujte poziv u narednih 7-8 dana. Ono što je za nas jako važno da dovedemo jednog dobrog investitora u Trstenik - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da su ljudi odavde uvek znali šta je država.

- Ljudi iz ovog kraja imaju neuništivu dušu. Hvala vam što ste uvek bili uz svoju Srbiju. Hvala što ste umeli da prepoznate napade na državu i želeli da je sačuvate. Ja ću se boriti za vas - poručio je okupljenima predsednik.

Ministri u Velikoj Drenovi

U Veliku Drenovu stigao je i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Tu je i ministar odbrane Bratislav Gašić, kao i ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Veliki broj građana čeka predsednika

Veliki broj građana okupio se da dočeka predsednika Aleksandra Vučića.

Ispred škole su se građani okupili zajedno sa učenicima.

Okupljeni su razvili transparente na kojima piše "uvek uz Vučića", "Trstenik uz Vučića".

U Velikoj Drenovi danas će biti otvorena rekonstruisana OŠ "Dobrica Ćosić". Škola je potpuno rekonstruisana i dobiće modernu fiskulturnu salu.