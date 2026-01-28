SENZACIJA U MELBURNU! Srpkinja ide ka tituli na Australijan openu

KAKVO iznenađenje!

Tanjug/AP

Posle četvrtfinala Rolan Garosa, Aleksandra Krunić i Ana Danilina izbacile su prve nosioce i u četvrtfinalu Australijan opena.

I tada, kao i sada, to su Kateržinja Sinjijakova i Tejlor Taunzend, a konačni rezultat glasio je – 6:2, 3:6, 6:0.

Srpkinja i Kazahstanka odigrale su sjajan prvi set. Napravile su dva brejka za 2:1, pa 5:2, izgubile su samo tri poena na svoj servis i dominantno došle do seta i vođstva u meču.

Nastavile su u istom ritmu, napravile brejk i povela 3:2 u drugom setu. Ali, odmah su protivnice uzvratile ribrejkom. Tausend i Sinjakova su dobrim servisima nizale poene i gemove i na kraju došle do seta i egala.

Međutim, Aleksandra i Ana su bile najbolje kada je bilo najpotrebnije. Prve nositeljke turnira nisu totalno slomile otpor Srpkinje i Kazahstanke, jer su Aleks i Ana uspele da osvoje treći set sa nulom i plasiraju se u polufinale.