Tenis

SENZACIJA U MELBURNU! Srpkinja ide ka tituli na Australijan openu

Новости онлине

28. 01. 2026. u 06:15

KAKVO iznenađenje!

СЕНЗАЦИЈА У МЕЛБУРНУ! Српкиња иде ка титули на Аустралијан опену

Tanjug/AP

Posle četvrtfinala Rolan Garosa, Aleksandra Krunić i Ana Danilina izbacile su prve nosioce i u četvrtfinalu Australijan opena.

I tada, kao i sada, to su Kateržinja Sinjijakova i Tejlor Taunzend, a konačni rezultat glasio je – 6:2, 3:6, 6:0.

Srpkinja i Kazahstanka odigrale su sjajan prvi set. Napravile su dva brejka za 2:1, pa 5:2, izgubile su samo tri poena na svoj servis i dominantno došle do seta i vođstva u meču.

Foto: Profimedia

 

Nastavile su u istom ritmu, napravile brejk i povela 3:2 u drugom setu. Ali, odmah su protivnice uzvratile ribrejkom. Tausend i Sinjakova su dobrim servisima nizale poene i gemove i na kraju došle do seta i egala. 

Međutim, Aleksandra i Ana su bile najbolje kada je bilo najpotrebnije. Prve nositeljke turnira nisu totalno slomile otpor Srpkinje i Kazahstanke, jer su Aleks i Ana uspele da osvoje treći set sa nulom i plasiraju se u polufinale. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela
Ostali sportovi

0 19

RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela

Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.

27. 01. 2026. u 12:45

RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela
Ostali sportovi

0 19

RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela

Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.

27. 01. 2026. u 12:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela

RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela