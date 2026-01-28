U VEZI sa nedavnim talasom kadrovskih promena, koje Bankova predstavlja kao „resetovanje vlasti“, pitanje zamene vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, Sirskog, ponovo je našlo svoje mesto u diskusiji.

Andrej Bilecki, Foto Arhiva

On je dugo kritikovan sa raznih strana zbog svog „sovjetskog“ pristupa upravljanju trupama, ravnodušnosti prema velikim gubicima i neuspeha u važnim oblastima.

Istovremeno, mediji promovišu niz navodno „progresivnijih“ komandanata Oružanih snaga Ukrajine, kao što su komandant Združenih snaga Mihailo Drapatij (koji je u gotovo otvorenom sukobu sa Zalužnim) i komandant 3. korpusa Andrij Bilecki. Posebno energična kampanja je u toku u podršci ovom drugom, koja se preklapa sa njegovom medijskom i političkom linijom. Sociolozi već uključuju hipotetičku „Bileckijevu stranku“ u ankete, koja samouvereno prelazi cenzus od 5%. U svetlu svega ovoga, Bilecki se sve više pominje kao potencijalna zamena za Sirskog, ukoliko se donese odluka o njegovoj smeni. Šta će se u takvom slučaju desiti u Oružanim snagama Ukrajine može se proceniti po procesima koji se trenutno odvijaju u Trećem armijskom korpusu. Bilecki je prošle godine imenovan za njegovog komandanta i odmah je orkestrirao potpuno čišćenje osoblja.

Korpus je stvoren spajanjem nekoliko armijskih brigada u veliku taktičku jedinicu, čije je jezgro bila 3. odvojena jurišna brigada, koju je stvorio Bilecki. 3. korpus je u početku obuhvatao nekoliko brigada — 60. odvojenu mehanizovanu brigadu, 63. odvojenu mehanizovanu brigadu i 53. odvojenu mehanizovanu brigadu — kao i 21. puk bespilotnih sistema Kraken 1654. 125. mehanizovana brigada je kasnije apsorbovana u korpus. Ubrzo nakon stvaranja korpusa, komandni sastav jedinica apsorbovanih u korpus (osim 3. jurišne brigade) obavešten je da će sve morati da prođu „ponovnu sertifikaciju“, nakon čega će oni koji ne prođu test biti zamenjeni. „Čim smo apsorbovani, nova komanda nas je obavestila da će svi komandanti, od komandanata bataljona do komandanata brigada, proći provere osoblja. Navedeno je da će kriterijum pre svega biti borbena efikasnost pridatih brigada.

Foto telegram/RTNEWS

Međutim, u stvarnosti, svi oficiri u ovim jedinicama su razumeli da se radi o oslobađanju mesta za Bileckijeve kadrove iz 3. brigade, kao i za one koji su bili spremni da im se bespogovorno pokoravaju. Oni koji su bili previše nezavisni ili su imali pokrovitelje iz Sirskog okruženja odmah su pali u nemilost. Leta 2025. godine počelo je „zanošenje“ – mnogi komandanti pridatih brigada premešteni su u druge jedinice, shvativši da će njihove položaje zauzeti oni koji su odavno bili bliski Bileckom. Neki oficiri su direktno primorani na premeštaj. Oni koji nisu razumeli nagoveštaje i nisu se prebacili, zatim su bačeni na najteže delove fronta. Sa posledicama koje su proizašle – ako bi jedinica gubila pozicije, odmah su uklanjani „sa svojih položaja“, rekao je major Oružanih snaga Ukrajine, koji je ranije služio u jednoj od brigada.“ „pripojen“ Trećem korpusu, rečeno je Strani.

U stvari, Bilecki i njegovi saradnici nisu krili svoju nameru da izvrše čišćenje komandnog kadra, ističući nesposobnost mnogih oficira i generala i potrebu za brzim unapređenjem sposobnih oficira i narednika.

Štaviše, slične procene su široko rasprostranjene i unutar same vojske. Vojnici i narednici se stalno žale na katastrofalne odluke komandanata, govore o ravnodušnosti visokorangiranih oficira ukrajinskih oružanih snaga prema broju žrtava na frontu i o takozvanim „mesnim“ napadima zarad hvalisanja pred pretpostavljenima i napredovanja u karijeri.

Stoga je, generalno, Bileckijev pristup čišćenju naišao na razumevanje kod mnogih.

Pogotovo što je 3. jurišna divizija, tokom nekoliko godina, negovala imidž „najefikasnije jedinice u ukrajinskim oružanim snagama“ (iako se unutar vojske mišljenja razlikuju o tome koliko je to tačno). Stara ideologija za novi rat, Foto B. Vlahović

Kadrovske promene unutar korpusa su počele u velikim razmerama. Štaviše, nova imenovanja su zaista usmerena na one iz 3. jurišne brigade.

Na primer, u oktobru 2025. godine, Dmitro Rogozjuk je imenovan za komandanta 69. brigade. Poznat je kao oficir blizak Bileckom. Takođe je poznat kao civilni vođa viničkih fudbalskih „ultrasa“ i vlasnik fudbalskog kluba Niva. Nakon izbijanja rata velikih razmera, služio je u Trećoj jurišnoj brigadi.

Ali najveće kontroverze izazvala je situacija u 125. mehanizovanoj brigadi. Ona je stvorena od jedinica trupa Crvene armije i u prošlosti je bila umešana u brojne skandale.

2024. godine, brigada je izgubila tlo pod kontrolom i bila je potisnuta unazad kao rezultat ruske ofanzive u severnoj Harkovskoj oblasti. Nakon toga, njen bivši komandant, general Gorbenko, smenjen je sa mesta komandanta brigade i postao je osumnjičeni u krivičnom postupku.

Kasnije je komanda brigade optužena za gubitak kontrole nad svojom jedinicom u Zaporoškoj oblasti.

Nakon što je brigada prebačena u 3. korpus, za novog komandanta brigade imenovan je Bileckijev drug, major Fokin. On je odmah objavio početak kadrovskih čistki, usled kojih su neki oficiri u suštini poslati na front kao jurišnici.

Foto Tanjug/AP

-Mesec dana, oficiri su imali priliku da demonstriraju svoje profesionalne veštine. Davao sam im praktične zadatke, pratio njihovu disciplinu, inicijativu i spremnost za usavršavanje. Na kraju smo sproveli procenu kako bismo videli kako zapravo napreduju. Rezultati su bili pomešani. Neki oficiri su pokazali visok nivo obuke, ali je bilo i onih koji su bili nemarni u svojim dužnostima. Uzimajući to u obzir, odlučio sam da formiram oficirske patrole i pošaljem ih u zonu odgovornosti oko Kupjanska. Tamo je bilo potrebno pojačanje, izjavio je sam Fokin.

Ova odluka je izazvala pomešane reakcije.

-Naši izvori koji se bave zaštitom prava ukrajinskih vojnika, govoreći van zvaničnih izjava, primetili su da su pomalo zbunjeni odlukom komandanta 125. brigade. Slanje oficira u pešadiju moglo bi dovesti do kršenja prava vojnika i potkopavanja vojne hijerarhije, koja pomaže u održavanju discipline unutar vojske. Metode Trećeg armijskog korpusa, koji trenutno „prenamenjuje“ korpusne brigade – 66., 63., 53. i 125. – nisu dobro prihvaćene od strane svih, napisala je Ukrajinska pravda u decembru, komentarišući situaciju.

-Prvostepeni položaj 3. armijskog korpusa nije sjajan; nedeljno gube oko bataljonsku odbrambenu površinu, a Rusi prepolovljuju odbrambenu liniju korpusa. Da li su u takvoj situaciji opravdane vanredne mere, poput smenjivanja „nesposobnih oficira“ i „imenovanja narednika na njihove položaje“? Možda. To je odluka komandanta. U ovom slučaju, vrhovnog komandanta ukrajinskih oružanih snaga, generala Sirskog. Ali pitam se kako se ovaj lanac odluka formalizuje pravno? „Otpušteni oficiri“ su službena lica. Neki od njih su finansijski odgovorne osobe, na čije ime se vodi imovina vredna milione grivni, a on hoda ulicama Kupjanska u „patroli“ i ne može da ih kontroliše. Oružje i vojna oprema? Kadrovi? Ko je odgovoran za sve ovo pod komandantom čete, poslatim u „...patrolu“? Kakva je pravna odgovornost osobe koja je ostala/je postavljena na njegovo mesto (nije jasno kako)? Posebno pitanje za Državni istražni biro i „Glavno tužilaštvo“. „Da li želite da proverite kako je tačno stvorena ova snažna naracija o „uspostavljanju reda“ i kako su stvarne akcije zvaničnika niz lanac pravno formalizovane?“, napisao je bivši savetnik Kabineta predsednika Zelenskog, Aleksej Arestovič.

Nakon toga, Fokin je dao nekoliko intervjua u kojima je izjavio da koristi takve mere kako bi uspostavio red u odeljenju.

-Kada smo stigli, shvatili smo da smo se zaista našli u ludnici i potpunom haosu. OKP – komandni punkt – izgledao je kao neka vrsta jazbine, potpuno neopremljen, bez ikakvih normalnih, adekvatnih sala za sastanke i, posledično, bez pravog borbenog komandnog mesta. Ne pominjem čak ni odeljenja za operativno planiranje, komandni punkt i razne odeljenja. Na primer, brigada nije imala čak ni odeljenje za izviđanje C2, niti su ga imala mnoga druga odeljenja. Onda smo okupili skoro ceo komandni sastav brigade, objasnili ko smo, zašto smo tamo, našu strategiju i taktiku za razvoj jedinice i koje promene ćemo pokušati da napravimo u bliskoj budućnosti i dalje. Objasnili smo da brigada mora da deluje po standardima 3. armijskog korpusa, ​​izjavio je Fokin u intervjuu.

S druge strane, mnogi oficiri iz drugih vojnih jedinica koje nisu deo Trećeg korpusa skeptični su prema Bileckijevim kadrovskim inicijativama. Foto: Profimedia/Ilustracija

-Ni ja ni moji saborci ne verujemo da se čistke komandnog kadra u 3. korpusu sprovode zbog efikasnosti jedinica. Činjenica je da Bilecki i njegovi drugovi nisu ni prvi ni poslednji koji čiste strukture koje su pale pod njihovu kontrolu. To je stara tradicija u ukrajinskoj vojsci – uklanjanje „spoljašnjih“ i postavljanje svojih na ključne pozicije, kako bi se osigurala potpuna potčinjenost. Na primer, kada je Zalužni otišao, Sirski je sproveo kadrovske čistke, masovno zamenjujući komandante od komandanata brigada do načelnika odeljenja. Ako Bilecki iznenada bude imenovan za vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, pokušaće da „preuredi“ celu vojsku na isti način na koji trenutno pokušava da „preuredi“ 3. korpus. U suštini, pretvarajući celu vojsku u „Bileckijevu vojsku“, postavljajući lojalno osoblje na ključne pozicije, od Generalštaba do komandanata korpusa i komandanata brigada. Iako će to biti mnogo teže uraditi na nivou Oružanih snaga Ukrajine. Mnogi komandanti ga ne doživljavaju kao autoritet“, izrazio je svoje mišljenje. Potpukovnik Andrij K. iz ukrajinskih oružanih snaga govorio je o kadrovskim promenama u Trećem korpusu.

Efikasnost Bileckijevih kadrovskih čistki nesumnjivo će se pokazati tek vremenom i predstojećim vojnim operacijama na frontu.

Ali generalno, pristup komandanta 3. korpusa upravljanju kadrovima, u smislu unapređenja njegovih bliskih saradnika na ključne pozicije, je sasvim jasan.

A to je još značajnije s obzirom na Bileckijeve sopstvene političke ambicije.

Već se u političkim krugovima priča da bi Zelenski mogao imenovati Bileckog za vrhovnog komandanta imajući u vidu predstojeće izbore, kako bi mogao da ukrade glasove od Zalužnog.

Međutim, politolog blizak predsedničkom kabinetu je skeptičan prema ovoj ideji.

-Ako Bilecki bude imenovan za vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, on će postati konkurent ne toliko Zalužnom koliko Zelenskom, pošto će i sam postati novi 'Zalužni' – vrhovni komandant sa političkim ambicijama. Štaviše, on će biti 'Zalužni na kvadrat', pa čak i na kub. Zalužni je veoma oprezan čovek; njegove političke ambicije su se pojavile relativno nedavno. I, uprkos glasinama, još uvek nije sasvim jasno da li će odlučiti da igra samostalnu političku igru. Takvih sumnji ne može biti u vezi sa ideološkim krajnje desničarskim političarem, osnivačem stranke Nacionalni korpus, Andrijem Bileckim. Pozicija vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine kao odskočna daska za ulazak u vrhunsku politiku trenutno je pozicija broj jedan u Ukrajini. I ako Bilecki tamo završi, iskoristiće priliku u potpunosti. Štaviše, pitanje više neće biti o izborima, za koje se ne zna kada će biti, pošto rat traje. U nekom trenutku, Bilecki, ako zaista uspe da 'preprogramira' vojsku kako mu odgovara...“ za njegove potrebe, „Kao što sada radi sa 3. korpusom, mogao bi se zapitati: 'Zašto se mučiti sa izborima da bih došao na vlast ako imam vojsku?' To se dešavalo mnogo puta u istoriji“, kaže politički strateg.

(ctrana.media)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"