TRAGEDIJA ZA TRAGEDIJOM! Lorenco Museti gleda i ne veruje šta mu se dešava na Australijan openu 2026. godine
KAKVA tragedija za Lorenca Musetija u Melburnu!
Šta je sve prošao Lorenco Museti na ovom Australijan openu... Šlag na tortu bila je predaja meča Novaku Đokoviću i to dok je vodio sa 2:0 u setovima. Stradala je butina i dalje nije mogao. Ipak, to nije sve.
Dugo će pamtiti šta se sve dešavalo u Melburnu Italijan.
Njegov dugogodišnji trener, Simone Tartarini, vratio se u Italiju zbog smrti majke, dok je fizioterapeut Damijano Fjoruči morao da ode zbog ličnih problema. Museti je otvorio dušu pred punim stadionom pre nekoliko dana.
- Mislim da je u Italiji sada prilično rano. Nije lako buditi se svaki dan... Nismo imali sreće van terena. Iz ličnih razloga su morali da se vrate. Ali oni su ovde, u mom srcu - rekao je vidno potreseni Museti.
Preporučujemo
ZAŠTO, ZAŠTO BRE? Novak Đoković zagrmeo na sudije tokom četvrtfinala Australijan opena
28. 01. 2026. u 07:09
SENZACIJA U MELBURNU! Srpkinja ide ka tituli na Australijan openu
28. 01. 2026. u 06:15
POBEDA ZA PERFEKTNU GRUPNU FAZU: Impresivni nastupi "tobdžija" najavljuju napad na evropsku krunu!
LIDER grupne faze Lige šampiona, Arsenal dočekuje kazahstanski Kairat u sredu uveče na Emirejtsu (21.00), u obračunu prvoplasirane i poslednjeplasirane ekipa ligaške faze. Tobdžijama je potreban samo bod kako bi matematički potvrdile prvo mesto pred nokaut fazu, dok gosti igraju za čast i beg sa samog dna tabele.
28. 01. 2026. u 07:10
RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.
27. 01. 2026. u 12:45
GRAD NA RUBU PONORA: Klizišta odnela zemljište ispod kuća na Siciliji - snimci su JEZIVI (VIDEO/FOTO)
KATASTROFALNO nevreme koje je pogodilo jug Italije izazvalo je nezapamćenu štetu, a najkritičnije je na Siciliji, gde se u gradu Nišemiju urušio čak četiri kilometra dug deo litice. Zbog klizišta je više od hiljadu ljudi hitno evakuisano, jer je klizište bukvalno odnelo zemlju ispod kuća.
27. 01. 2026. u 11:26
Komentari (0)