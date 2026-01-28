TRAGEDIJA ZA TRAGEDIJOM! Lorenco Museti gleda i ne veruje šta mu se dešava na Australijan openu 2026. godine

KAKVA tragedija za Lorenca Musetija u Melburnu!

Foto AP

Šta je sve prošao Lorenco Museti na ovom Australijan openu... Šlag na tortu bila je predaja meča Novaku Đokoviću i to dok je vodio sa 2:0 u setovima. Stradala je butina i dalje nije mogao. Ipak, to nije sve.

Dugo će pamtiti šta se sve dešavalo u Melburnu Italijan.

Njegov dugogodišnji trener, Simone Tartarini, vratio se u Italiju zbog smrti majke, dok je fizioterapeut Damijano Fjoruči morao da ode zbog ličnih problema. Museti je otvorio dušu pred punim stadionom pre nekoliko dana.

- Mislim da je u Italiji sada prilično rano. Nije lako buditi se svaki dan... Nismo imali sreće van terena. Iz ličnih razloga su morali da se vrate. Ali oni su ovde, u mom srcu - rekao je vidno potreseni Museti.