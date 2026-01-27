VUČIĆEVO UPOZORENJE UDARNA VEST U RUSKIM MEDIJIMA: Evropa mora da shvati, Amerika se nikad više neće vratiti
IZJAVA predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojoj upozorava da Evropska unija mora da se suoči sa činjenicom da se Sjedinjene Američke Države nikada neće vratiti starom modelu odnosa sa Evropom, objavljena je kao udarna vest na naslovnoj strani svetskog izdanja ruskog portala Sputnjik, kao i na ruskoj agenciji RIA Novosti.
Sputnjik je u prvi plan stavio Vučićevo upozorenje evropskim liderima da je iluzija očekivati „povratak stare Amerike“ i da se međunarodni odnosi danas vode isključivo interesima, a ne nostalgijom.
Portal je naglasio da se radi o poruci koja ima širi globalni značaj, u trenutku rastućih tenzija između Vašingtona i Brisela.
Komentarišući govor predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, Vučić je ocenio da je ona imala hrabrosti da jasno razdvoji prošlost i sadašnjost u transatlantskim odnosima.
Sputnjik je preneo ključne izjave predsednika Srbije u celosti.
- Ona je izložila određene ideološke postulate i imala hrabrosti da napravi razliku između sadašnjosti i prošlosti. To je bio izuzetan govor. Već godinu dana Evropa razmišlja da će joj se Amerika "vratiti". Evropa mora da shvati da se Sjedinjene Američke Države nikada neće "vratiti". Nema nostalgije – postoje samo interesi. Treba gledati u budućnost - rekao je Vučić.
I ruska agencija RIA Novosti prenela je reči predsednika Srbije.
Ruski mediji su j njegovu poruku ocenili kao važno upozorenje evropskim institucijama u trenutku kada se zaoštravaju politički i trgovinski odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.
Portal podseća i da je Vučić ranije upozorio da bi eventualni trgovinski rat između SAD i EU imao posledice po ceo svet, dok je predsednica Evropske komisije američke carine ocenila kao veliku grešku i najavila „srazmeran, odlučan i jedinstven“ odgovor Brisela.
Objavljivanje Vučićeve izjave na vrhu ruskih medija daje dodatnu težinu njegovim rečima i ukazuje da se poruke iz Beograda pažljivo prate u međunarodnim političkim krugovima.
