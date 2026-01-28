KAKAV OBRT U MELBURNU! Novak Đoković je bio "eliminisan" sa Australijan opena, a onda se desilo čudo
ŠOK u Melburnu!
Lorenco Museto je predao meč Novaku Đokoviću u trećem setu pri vođstvu - 6:4, 6:3, 1:3. Italijan se povredio i nije mogao da završi meč...
Novak je gubio sa 2:0 u setovima, Italijan je igrao dobro, ali... Povredio je butni mišić i morao je da preda što je iznenadilo sve. Đoković je praktično bio eliminisan i spreman za povratak kući. O čemu je govorio i posle meča, ali Bog je pogledao Srbina.
Najbolji svih vremena je preživeo i u polufinalu čeka meč protiv pobednika duela Janika Sinera i Bena Šeltona.
Što se tiče samog meča prvi set počeo je u znaku nestabilnih servisa. Đoković je prvi stigao do brejka i poveo sa 2:0, ali je Museti odmah uzvratio i vezao četiri gema, preokrenuvši rezultat na 4:2. Iako je srpski teniser uspeo nakratko da stabilizuje igru, Museti je iskoristio veći broj vinera (29 naspram 26) i rešio prvi set u svoju korist rezultatom 6:4.
Drugi set doneo je još veću dominaciju Italijana na reternu. Museti je osvojio čak 61 odsto poena na Novakov drugi servis, što mu je omogućilo konstantan pritisak. Ključni trenutak dogodio se pri rezultatu 4:3, kada je Museti potvrdio brejk i potom još jednom oduzeo servis Đokoviću za konačnih 6:3.
A onda se desio taj treći set. Prvo je Nole tražio pomoć lekara zbog žuljeva, da bi samo nekoliko minuta ranije Museti se totalno raspao. Uhvatio se za glavu u trećem gemu, zatražio je pomoć, dobio istu, ali zbog povrede butine nije više mogao da nastavi meč. Museti je pružio ruku Đokoviću, koji ostaje u Melburnu, a Italijan ide kući.
