"NEĆU DA DOZVOLIM DA NEKO PONIŽAVA SRBIJU" Vučić: Meni najmoćniji predsednici na svetu ne dele packe, a kamoli bilo kakvi funkcioneri

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je navode Nove S da je formiranje operativnog tima za evrointegracije mazanje očiju Ursuli fon der Lajen.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Kako komentariše navode Nove S da je formiranje operativnog tima za evrointegracije mazanje očiju Ursuli fon der Lajen i da su u Davosu pale packe, predsednik kaže:

- Ja sam ponosni predsednik Srbije. Meni najmoćniji predsednici na svetu ne dele packe, a kamo li bilo kakvi funkcioneri, birokrate ili tehnokrate. To se nikada nije dogodilo. U Davosu mene posmatraju sa poštovanjem, pažljivo slušaju šta govorim. I kada sam ja oštar, ja o tome ne volim da govorim. Da se prema Srbiji neko odnosi sa nepoštovanjem i da dali packe, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti, pa znaju kako su njima delili packe, pa misle da to može i sa mnom. Nije to pitanje samo ličnog integriteta, već je i pitanje nekoga ko predstavlja najlepšu zemlju na svetu, za koju se bori i koju beskrajno voli. Ja da dozvolim da neko ponižava Srbiju, neću nikada i ne bih nikada, ma iz kako moćne zemlje neko dolazio. Oni to govore o sebi, znaju kako su se podanički odnosili. Njima se ambasadori bili šefovi, a kamo li neki veliki političari - kazao je predsednik.

Sa Fon der Lajen, kako kaže, ima otvoren odnos.

- Izuzetno je poštujem. Ona meni kaže šta misli, ja njoj kažem šta mislim. Ne moramo da imamo ni sličan ni zajednički stav po nekim pitanjima, ali se to poštovanje podrazumeva. Da zamazujem oči bilo kome, na pamet mi ne pada. Niti sam oduševljen baš svim u EU, niti sam nečim posebno nezadovoljan, iznosim stavove Srbije, i to je to - naveo je Vučić.

-Oni žive za to da neko sa strane sruši rukovodstvo Srbije, nikako ne razumevaju da o tome ko će biti na vlasti odlučuje ovaj narod. Možete da dobijete mnogo novca sa strane, ali na kraju odlučuje duša, srce, a nadam se pre svega, glava srpskog čoveka koji uvek ume da izabere one koji će da čuvaju srpsku državu, a ne one koji će sve da proćerdaju. Šta mislite, zašto nije prethodno rukovodstvo gospodina Aleksića i ostalih ovde ništa uradilo? Obnovili su svoje kancelarije, luksuznim ih napravili, zajedno sa članovima svoje porodice uzimali državne pare, ali nikada ništa nisu uradili ovde u Drenovi. To su velike razlike - istakao je predsednik.