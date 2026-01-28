ZAŠTO, ZAŠTO BRE? Novak Đoković zagrmeo na sudije tokom četvrtfinala Australijan opena

NOVAK Đoković trenutno igra četvrtfinale Australijan opena i ne stoji baš najbolje. Ima zaostatak u meču sa Lorencom Musetijem.

Foto AP

Od samog početka Srbin se nalazi u problemu, a sve je kulminiralo kada je ušao nakon izgubljenog prvog seta u raspravu sa sudijom.

Naime, već u prvom setu Đoković je dobio opomenu da je prekoračio dozvoljeno vreme.

- Nisi mogao da mi nagovestiš? Video si da ističe vreme, mogao si da mi daš znak - počeo je vidno iznervirani Novak.

Kada je sudija pokušao da se opravda strogim pravilima.

- Menjao sam kačket. Kao džentlmen i neko ko je u ovom sportu decenijama... Prvi put kada prekoračim vreme, ti mi odmah daješ opomenu. Misliš li da je to fer? - pitao je Đoković, na šta je sudija odgovorio da je sve "po pravilima".

Novak je imao odgovor.

- Ne kažem da nije po pravilima jer jesam prekoračio, ali mogao si da mi nagovestiš. Mogao si da mi dobaciš: 'Hej Novak, požuri', zar ne?