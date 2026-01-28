ZAŠTO, ZAŠTO BRE? Novak Đoković zagrmeo na sudije tokom četvrtfinala Australijan opena
NOVAK Đoković trenutno igra četvrtfinale Australijan opena i ne stoji baš najbolje. Ima zaostatak u meču sa Lorencom Musetijem.
Od samog početka Srbin se nalazi u problemu, a sve je kulminiralo kada je ušao nakon izgubljenog prvog seta u raspravu sa sudijom.
Naime, već u prvom setu Đoković je dobio opomenu da je prekoračio dozvoljeno vreme.
- Nisi mogao da mi nagovestiš? Video si da ističe vreme, mogao si da mi daš znak - počeo je vidno iznervirani Novak.
Kada je sudija pokušao da se opravda strogim pravilima.
- Menjao sam kačket. Kao džentlmen i neko ko je u ovom sportu decenijama... Prvi put kada prekoračim vreme, ti mi odmah daješ opomenu. Misliš li da je to fer? - pitao je Đoković, na šta je sudija odgovorio da je sve "po pravilima".
Novak je imao odgovor.
- Ne kažem da nije po pravilima jer jesam prekoračio, ali mogao si da mi nagovestiš. Mogao si da mi dobaciš: 'Hej Novak, požuri', zar ne?
