FICO ŠOKIRAN PONAŠANJEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu

28. 01. 2026. u 07:48

SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.

Foto: Profimedia

Prema njihovim navodima, Fico je izrazio zabrinutost zbog "psihološkog stanja" Trampa i opisao njegov nastup kao "opasan" tokom susreta održanog 17. januara na Floridi.

Razgovor o tome vođen je 22. januara u Briselu, na marginama vanrednog samita EU posvećenog transatlantskim odnosima. Diplomate su navele da su Ficove izjave iznete na neformalnom sastanku manjeg broja lidera i zvaničnika EU, a ne tokom zvaničnih sesija.

Nisu precizirani detalji o tome što je Tramp rekao ili uradio, ali su sagovornici ocenili da je Fico bio "vidno uznemiren susretom".

Ficove privatne ocene razlikuju se od njegovih javnih izjava nakon sastanka, u kojima je susret predstavio kao znak poverenja i "neformalan i otvoren" razgovor o Ukrajini i stanju u EU, ističe Politiko.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit odbacila je navode evropskih diplomata kao netačne, navodeći da je sastanak bio "pozitivan i produktivan".

Visoki zvaničnik američke administracije koji je prisustvovao susretu rekao je da nije bilo neprijatnih trenutaka.

Prema navodima diplomatskih izvora, zabrinutost zbog nepredvidivosti američkog predsednika postaje sve češća tema među evropskim liderima, u trenutku pojačanih tenzija oko pitanja bezbednosti, Ukrajine, trgovine i Trampovih izjava o Grenlandu.

