Fudbal

UŽAS ZA UŽASOM! Preminuo još jedan navijač PAOK-a kada je čuo ovu vest

Новости онлине

28. 01. 2026. u 06:30

LOŠE vesti nastavljaju da pristižu!

УЖАС ЗА УЖАСОМ! Преминуо још један навијач ПАОК-а када је чуо ову вест

Screenshot / Opiniatimisoarei.ro

Još jedan navijač PAOK-a preminuo je u bolnici nakon teške saobraćajne nesreće na zapadu Rumunije, čime je ukupan broj stradalih povećan na osam.

Kako prenose grčki mediji, reč je o 54-godišnjem muškarcu iz Larise, koji je doživeo srčani udar nakon što je saznao da je među poginulima i njegov bliski prijatelj. Tragedija je tim veća jer je nesrećni navijač imao zakazanu operaciju srca u narednim danima, ali šok zbog vesti nije izdržao.

Podsetimo, stravična saobraćajna nesreća dogodila se na zapadu Rumunije, u blizini grada Lugoža, na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom. Na licu mesta poginulo je šest osoba, dok je još jedna preminula na putu ka bolnici.

U nesreći su teško povređene još tri osobe, koje su se nalazile u kritičnom stanju. Prema poslednjim informacijama doktora Mihaila Balana iz bolnice u Lugožu, povređeni su pre nekoliko sati prebačeni u bolnicu u Temišvaru.

Jedan od navijača ima višestruke frakture kičme, polomljena rebra i ključnu kost. Drugi je zadobio frakturu kičme i tešku povredu glave, dok je treći bio svestan i komunikativan u trenutku prijema. Za sada nije zvanično potvrđeno koji od njih trojice je preminuo.

