CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Evo kako je Novak Đoković poklonio drugi set Lorencu Musetiju (VIDEO)
NOVAK Đoković je u strašnom problemu.
Srbin gubi 0:2 u setovima od Lorenca Musetija u četvrtfinalu Australijan opena. Ali vrlo interesantan detalj dogodio se krajem drugog seta kada je Đoković, odnosno zbog čega prakitčno i izgubio drugi deo igre. Najbolji svih vremena je poklonio Italijanu poen koji je ranije njemu dodeljen i zbog toga izgubio taj gem i set, iako bi u suprotnom pripao njemu.
Naime, imao je srpski teniser udarac na mreži, Museti je stigao loptu, udario i završila je u autu. Sudija je dodelio poen Novaku, a onda je Đoković prišao i priznao da je dotakao loptu kada je krenula ka autu.
Dobio je ovacije sa tribina za sportski potez, Museti se zahvalio, a sudija promenio odluku. Upravo je taj gem bio presudan, a da Đoković nije priznao sudiji, možda bi još bio u ovom setu. Ipak, i u lošim momentima Đoković je pokazao da je gospodin i pravi sportista.
A mi se nadamo da može do preokreta!
