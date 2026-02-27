ATAMAN UMALO PREBIO SRBINA! Turski trener izazvao skandal pred dolazak u Beograd (VIDEO)

Panatinaikos je izgubio i treći meč zaredom u Evroligi i dodatno zakomplikovao sebi borbu za plej-of.

FOTO: Profimedia

Od trijumfa protiv Reala košem Granta u poslednjoj sekundi, PAO ne zna za pobedu, u četvrtak je u dvorani OAKA posle drame u finišu slavio Pariz 99:104.

A nakon meča najviše će se pričati o skandaloznom ponašanju Ergina Atamana. Trener Panatinaikosa, koji će večeras predvoditi reprezentaciju Turske protiv Srbije, bio je besan zbog užasnog izdanja svoje ekipe, a nezadovoljstvo je pokušao da iskali na sudijama.

Ataman je nakon promašaja Najdžela Hejsa-Dejvisa uleteo na parket i pokušao da se obračuna sa trojicom arbitara. Na meti pomahnitalog Turčina našao se španski sudija - Huan Karlos Garsija, potom se okomio na Srbina Milivoja Jovčića, zbog čega su mu arbitri pokazali put u svlačionicu i isključili ga sa parketa.

Ergin Ataman EJECTED in the final seconds as Panathinaikos FALLS to Paris Basketball pic.twitter.com/TOFM33OgKe — Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 26, 2026