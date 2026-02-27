ATAMAN UMALO PREBIO SRBINA! Turski trener izazvao skandal pred dolazak u Beograd (VIDEO)
Panatinaikos je izgubio i treći meč zaredom u Evroligi i dodatno zakomplikovao sebi borbu za plej-of.
Od trijumfa protiv Reala košem Granta u poslednjoj sekundi, PAO ne zna za pobedu, u četvrtak je u dvorani OAKA posle drame u finišu slavio Pariz 99:104.
A nakon meča najviše će se pričati o skandaloznom ponašanju Ergina Atamana. Trener Panatinaikosa, koji će večeras predvoditi reprezentaciju Turske protiv Srbije, bio je besan zbog užasnog izdanja svoje ekipe, a nezadovoljstvo je pokušao da iskali na sudijama.
Ataman je nakon promašaja Najdžela Hejsa-Dejvisa uleteo na parket i pokušao da se obračuna sa trojicom arbitara. Na meti pomahnitalog Turčina našao se španski sudija - Huan Karlos Garsija, potom se okomio na Srbina Milivoja Jovčića, zbog čega su mu arbitri pokazali put u svlačionicu i isključili ga sa parketa.
Preporučujemo
A NAKON SENZACIJE! Srbin ponovo šokirao teniski svet
27. 02. 2026. u 06:22
ŽELjKO OBRADOVIĆ NA STUBU SRAMA! Legenda Partizana žestoko udarila na velikog prijatelja
27. 02. 2026. u 05:51
SELEKTOR SRBIJE PRESEKAO! Evo kojih 12 momaka napada Tursku
27. 02. 2026. u 05:35
NOĆ ODLUKUE NA "RAJKU": Može li Zvezda da dovrši posao protiv Lila?
SRPSKI šampion večeras brani gol prednosti protiv Lila u revanš utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona (18.45). Zvezda je bila bolji rival na prvom susretu, ali ne sme se opustiti i mora odigrati novu sjajnu utakmicu kako bi se prošla dalje i tako zakazala obračun sa Lionom/Aston vilom.
26. 02. 2026. u 07:00
PREDRAG MIJATOVIĆ OSTAO U ŠOKU NA SEDNICI UPRAVE FK PARTIZAN! Posle derbija, na važnu temu - jedini digao ruku "za", svi ostali - ODBILI!
Najnovije vesti vezane za FK Partizan svakako nisu onakve kakve bi "grobari" želeli.
26. 02. 2026. u 13:10
JEDINA FOTKA DEKIJA I TRUDNE NOVINARKE: Nije rođena u Srbiji, podariće mu 5. dete - mlađa od njega 8 godina (FOTO)
ANITA Bojanić je supruga Dejana Stankovića, koja će mu uskoro podariti drugo dete, a treneru Crvene Zvezde će to biti peto dete s obzirom da iz prvog braka ima trojicu sinova Stefana, Filipa i Aleksandra.
26. 02. 2026. u 16:48
Komentari (0)