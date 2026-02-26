KOŠARKAŠKI SVET JE ZATEČEN Srbija ovako nešto ne pamti

ŠOK za ljubitelje košarke u Srbiji!

Izgleda da su kladionice baš potcenile našu reprezentaciju. Uprkos tome što smo svetski vicešampioni i bronzani sa Olimpijskih igara, Srbija dočekuje Tursku u petak od 19 časova kao autsajder prema procenama kladionica, koje daju prednost gostima (kvota 1,52) u odnosu na domaćina (2,22).

Košarkaška reprezentacija Srbije ovako nešto nikada nije doživela da je autsajder na svom terenu protiv neke reprezentacije,a da to nije američki drim-tim. Bukmejkeri ne veruju da naša reprezentacija može do pobede pred svojim navijačima, što je samo motiv više za "orlove" da pokažu da greše.

Inače, posle dugo vremena u tim Srbije se vratio Nikola Kalinić. Ekipi će danas priključiti Ognjen Dobrić, Nikola Kalinić, Dejan Davidovac i Arijan Lakić. Nemnja Dangubić i Aleksa Avramović će se saigračima pridužiti 27. februara, jer nisu dobili dozvolu za prvi meč. Mada, Aleksina situacija je dodatno zakomplikovana povredom, ako bude igrao za Asvel protiv Efesa, biće i u sastavu Srbije.

- Imaćemo specifičnu situaciju u kojoj će nam se četiri igrača priključiti dan pred našu prvu utakmicu sa Turskom. U pitanju su Dobrić, Davidovac, Lakić i Kalinić. Pozivam navijače da ispunimo Pionir, da napravimo jednu dobru atmosferu i da kroz tu atmosferu nastavimo da gradimo kult reprezentacije Srbije koji je već dosta dobro i stabilno izgrađen - poručio je selektor Srbije Dušan Alimpijević.

Podsećanja radi, selektor Alimpijević za predstojeće mečeve može da raluna na sledeće igrače: Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Avramović (Dubai), Filip Barna (FMP), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Kalinić (Crvena zvezda), Balša Koprivica (Bahčešehir), Arijan Lakić (Partizan), Bogoljub Marković (Mega), Dušan Miletić (Kluž), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Luka Mitrović (CSKA), Stefan Momirov (Spartak), Pavle Nikolić (Borac Čačak), Jovan Novak (King Ščećin), Aleksej Pokuševski (Partizan), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Nikola Tanasković (Budućnost), Uroš Trifunović (Turk Telekom).

