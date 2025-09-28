OPROSTIO SE I NOVAK: Najbolji teniser sveta bio na sahvrani velikana jugoslovenskog, hrvatskog i svetskog tenisa Nikole Pilića

LEGENDA jugoslovenskog, hrvatskom i svetskog tenisa, tvorac velikih igrača, uključujući i našeg Novaka Đokovića, Nikola Pilić sahranjen je u subotu u krugu porodice, prijatelja i tenisera, koje je stvarao i kojima je bio više od mentora na gradskom groblju u Opatiji, prenosi portal Poduckun.net.

Foto: Goran Čvorović

Na ispraćaju od legendarnog trenera bio je i Đoković, koji je u knjizi žalosti napisao:

- Šjor Niko, ruka mi se trese dok ovo pišem od količine ljubavi i poštovanja koje osećam prema tebu. Hvala ti na svakom trenutku koji smo zajedno proveli, a na svakoj izgovorenoj reči, pogledu, zagrljaju. Počivaj u miru dragi naš... Novak.

I porodica Đoković se biranim rečima oprostila od Pilića:

- Nikola - Veliki Nikola. Dok smo živi ti ćeš živeti sa nama! Večno hvala!!! Porodica Đoković.

Pilić je preminuo u 87. godine u Opatiji, gde je živeo i zajedno sa suprugom Milicom Mijom Adamović vodio svoju poznatu akademiju. Na ispraćuju su bili brojni poznati igrači, među kojima su osim Novaka bili Mario Aničić i Ivan Ljubičić. Venac je poslao Slobodan Boba Živojinović.

Đoković je kod Nikole došao kao 12-godišnjak, a poslala ga je legendarna Jelena Genčić. Pilić je oduvek verovao u Novaka i do poslednjeg dana je isticao da je Đoković najbolji igrač svih vremena.

Teniseri su se okupili na terenu Pilićeve akademije, govorili o njemu, a Đoković je rekao:

- Mi smo u suštini njegovi učenici, njegovi sledbenici, negov legat. Kao što smo malopre pričali, on će živeti - doveka. Dok god smo mi živi, mi ćemo slaviti njegovo ime i sve što je on napravio za tenis. I hrvatski, i naš u Srbiji, evropski, svetski, tako da, hvala ti, Niko...