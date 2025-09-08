"SINER JE VELIKI ŠAMPION, ALI ALKARAZ JE SUPERSTAR!" Vilander nakon šestog grend slema Karlitosa
Teniski analitičar i stručnjak, Mats Vilander, oduševljen je novim šampion Ju-Es opena Karlosom Alkarazom.
- Karlos je pravi šampion, onaj o kakvom bi sport sanjao. On je vrhunski ambasador, neverovatno smo srećni što ga imamo - rekao je Vilander.
Smatra da je Alkaraz veća zvezda od Sinera.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
- Siner je takođe veliki šampion, ali Karlos je superstar, privlači. Fin je, prirodan, smeje se, na terenu i u intervjuima. Inspiracija je za mene. Kad vidim momka koji se toliko zabavlja u životu, to me inspiriše - dodao je Vilander.
Preporučujemo
"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU: Njihov ljubimac prešao u - PAFOS!
08. 09. 2025. u 15:07
ŠTA ĆU SADA? Isplivao snimak Svetislava Pešića dok Srbija ide u propast (VIDEO)
08. 09. 2025. u 12:31
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)