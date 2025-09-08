Tenis

"SINER JE VELIKI ŠAMPION, ALI ALKARAZ JE SUPERSTAR!" Vilander nakon šestog grend slema Karlitosa

Filip Milošević

08. 09. 2025. u 16:13

Teniski analitičar i stručnjak, Mats Vilander, oduševljen je novim šampion Ju-Es opena Karlosom Alkarazom.

FOTO: Tanjug/AP

- Karlos je pravi šampion, onaj o kakvom bi sport sanjao. On je vrhunski ambasador, neverovatno smo srećni što ga imamo - rekao je Vilander.

Smatra da je Alkaraz veća zvezda od Sinera.

- Siner je takođe veliki šampion, ali Karlos je superstar, privlači. Fin je, prirodan, smeje se, na terenu i u intervjuima. Inspiracija je za mene. Kad vidim momka koji se toliko zabavlja u životu, to me inspiriše - dodao je Vilander.

