FERERO SPREMIO TAKTIKU ZA ĐOKOVIĆA: Moramo da dovedemo Novaka do krajnjih granica

PRAVI spektakl se očekuje u polufinalu Ju-Es opena. Sastaju se Novak Đoković i Karlos Alkaraz, a trener španskog tenisera Huan Karlos Ferero zna koja taktika je najbolja protiv Srbina.

FOTO: Tanjug/AP

Bivši svetski broj jedan je istakao da ne bi trebalo biti fokusiran na igru osvajača 24 grend slem titule.

- Radujemo se što ćemo opet igrati protiv Novaka. Poraz u Australiji je bio bolan zbog načina na koji se dogodio, ali ovde su uslovi drugačiji. Mislim da ne bi trebalo da se fokusiramo na Novaka, već na ono što Karlos trenutno nudi - rekao je Ferero.

Naglasio je da Karlos mora da proba da umori Noleta.

- Moraćemo da dovedemo Novaka do krajnjih granica, do tačke gde fizički može da shvati da meč postaje težak, da ga mnogo košta da prati Karlosov tempo. To je ono što ćemo probati da postignemo - zaključio je Ferero.

Podsetimo, u drugom polufinalu Ju-Es opena sastaju se Janik Siner i Feliks Ože-Alijasim.

