FERERO SPREMIO TAKTIKU ZA ĐOKOVIĆA: Moramo da dovedemo Novaka do krajnjih granica
PRAVI spektakl se očekuje u polufinalu Ju-Es opena. Sastaju se Novak Đoković i Karlos Alkaraz, a trener španskog tenisera Huan Karlos Ferero zna koja taktika je najbolja protiv Srbina.
Bivši svetski broj jedan je istakao da ne bi trebalo biti fokusiran na igru osvajača 24 grend slem titule.
- Radujemo se što ćemo opet igrati protiv Novaka. Poraz u Australiji je bio bolan zbog načina na koji se dogodio, ali ovde su uslovi drugačiji. Mislim da ne bi trebalo da se fokusiramo na Novaka, već na ono što Karlos trenutno nudi - rekao je Ferero.
Naglasio je da Karlos mora da proba da umori Noleta.
- Moraćemo da dovedemo Novaka do krajnjih granica, do tačke gde fizički može da shvati da meč postaje težak, da ga mnogo košta da prati Karlosov tempo. To je ono što ćemo probati da postignemo - zaključio je Ferero.
Podsetimo, u drugom polufinalu Ju-Es opena sastaju se Janik Siner i Feliks Ože-Alijasim.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
JANIK SINER U ŠOKU! Ceo svet bruji o skandalu kakav tenis ne pamti
04. 09. 2025. u 10:25
"KO JE OVDE BEBA"? Turci brutalno prozvali Nikolu Jokića, čeka se reakcija Srbina
04. 09. 2025. u 08:25
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, posle čega je postalo poznato kakav put "orlove" selektora Svetislava Pešića čeka do željenog finala.
03. 09. 2025. u 22:17
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)